Algérie: Bouira - Les paysages enneigés de Tikjda attirent foule

Bouira — D'importantes quantités de neige ont recouvert ces derniers jours les hauteurs de la station climatique de Tikjda et sa belle forêt de cèdres (Nord-est de Bouira) attirant un grand nombre de visiteurs en quête de détente et de loisirs.

Sur la route menant de M'Chedallah vers Tikjda, via la Crête rouge, le nombre de visiteurs en provenance de différentes wilayas du pays s'est accru depuis quelques jours. Des familles affluaient vers le Centre national des sport et loisirs (CNSLT) pour y séjourner et admirer le paysage que Dame neige s'est appliquée à recouvrir délicatement de son manteau blanc.

Les réservations des chambres au CNSLT se font par e-mail et par téléphone, a souligné ce responsable, ajoutant que l'établissement est "mobilisé H24 pour satisfaire les demandes des visiteurs en matière d'hébergement, de restauration ainsi qu'en loisirs et détente".

Le centre de Tikjda, qui dispose de 460 lits, offre toutes les commodités nécessaires aux touristes en matière d'hébergement et de loisirs. Des structures de sports (stades, piscines et salles de sport) sont ouvertes aux visiteurs. Des soirées artistiques sont organisées chaque fin de semaine.

Beaucoup de jeunes visiteurs se rendent à Tikjda pour pratiquer leur sport favori en cette période de neige, à savoir le Ski. D'autres préfèrent effectuer des randonnées pour découvrir les paysages féeriques que leur offre ce magnifique site touristique qui culmine à plus de 1400 mètres d'altitude.

Les amoureux du Ski affluent vers Tikjda dès l'arrivée de la poudreuse pour pratiquer ce sport optant notamment pour le massif de l'Akouker, tandis que d'autres visiteurs préfèrent randonner aux alentours de la station, certains poussant vers Chalet du Kef, voir jusqu'au Lac Agoulmim, a observé M. Belkacemi.

A noter que les routes nationales N.30 et N.15 reliant Asswel et Tirourda vers Tikjda sont complètement bloquées par la neige. Les services de la protection civile ont lancé plusieurs mises en garde envers les automobilistes les invitant à ne pas s'aventurer dans cette zone montagneuse, située entre Tizi-Ouzou et Bouira, afin d'éviter tout incident en cette période d'intempéries.

"Ces deux routes nationales sont bloquées par la neige et nous invitons les citoyens à ne pas s'y aventurer en ces temps d'intempéries. Quant à la route menant au CNSLT, via Haizer, elle est régulièrement déneigée et ouverte pour accueillir les visiteurs", a indiqué le chargé de communication à la Direction de la protection civile de la wilaya de Bouira, le Sous-lieutenant Youcef Abdat.