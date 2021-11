Algérie: Accompagnement psychologique et insertion sociale des sans-abris

Alger — Le ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouthar Krikou a déclaré, mardi à Alger, que l'accompagnement psychologique et l'insertion socioprofessionnel constituaient les principaux axes du programme du secteur pour la prise en charge des personnes en situation sociale difficile, particulièrement les sans-abris.

Dans le cadre de la protection des personnes en situation sociale difficile, particulièrement les sans-abris, le ministère a élaboré un programme national axé sur les mesures d'accompagnement psychologique et d'insertion socioprofessionnelle, a précisé Mme Krikou lors d'une visite d'inspection à Diar Errahma de Birkhadem.

Eu égard à l'état psychologique des sans-abri, la prise en charge psychologique constitue un axe majeur dans l'insertion sociale de cette catégorie, a ajouté la ministre.

Les sans-abri sont pris en charge au niveau des services mobiles d'assistance sociale d'urgence et des espaces ouverts des établissements spécialisés relevant du secteur, à l'instar des centres pour personnes âgées et des établissements de Diar Errahma, où une équipe multidisciplinaire composée de psychologues, d'assistants sociaux, d'éducateurs spécialisés et de médecins assurent la prise en charge de cette catégorie, a-t-elle indiqué.

Jusqu'au 30 septembre 2021, le secteur de la Solidarité nationale a pris en charge, en collaboration avec les instances concernées, plus de 18.000 sans-abri.

Elle a cité les dispositions prises en matière de prise en charge de cette catégorie au niveau des centres d'hébergement, à l'instar de la prise en charge médicale, de l'accompagnement psychologique, de l'insertion socioprofessionnel et de l'insertion familiale.

Lors de cette visite, la ministre a sillonné les différentes salles et espaces de Diar Errahma où elle s'est enquis des opérations de prise en charge au niveau du bureau d'accompagment psychologique et médical et a reçu des explications exhaustives sur la prise en charge sociale et les conditions d'hébergement visant à garantir le bien-être de cette catégorie.