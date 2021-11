Algérie: Tous les projets de loi régissant Djamaâ El-Djazair fin prêts

Alger — Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmahdi a affirmé, mardi à Alger, que tous les projets de lois régissant Djamaa El-Djazair et ses structures intégrées étaient fin prêts et soumis aux parties concernées en vue de leur enrichissement.

Présentant un exposé sur son département ministériel devant la Commission de l'éduction, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et des affaires religieuses de l'Assemblée populaire nationale (APN), en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Basma Azouar, M.

Le ministre a également fait état de "la programmation de rencontres de travail qui réuniront les représentants des secteurs de l'intérieur, de la culture et de l'enseignement supérieur, ainsi que les instances concernées par le projet".

Dans le même sillage, M. Belmahdi a estimé que la sélection de la mosquée d'Alger, "Djamaâ El-Djazaïr" parmi les meilleures conceptions architecturales au monde en 2021 en remportant le Prix annuel du musée "Chicago Athenaeum" d'architecture et de design et le Centre européen pour l'architecture, "est "ne fierté pour tous ceux qui ont contribué et participé à la réalisation de ce pôle religieux, touristique et urbain, qui, une fois réceptionné, permettra de promouvoir la culture du tourisme religieux en Algérie".

Djamaâ El-Djazair est la plus grande mosquée d'Afrique et la troisième plus grande au monde, après Masdjid Al-Haram à la Mecque et Masdjid Al-Nabawi à Médine.

Constituant un véritable pôle attractif à caractère religieux, culturel et scientifique, "Djamaâ El Djazaïr" se distingue à l'échelle internationale par son minaret, le plus haut au monde, long de 267 mètres et sa salle de prière de 20.000 m2 pouvant accueillir jusqu'à 120.000 fidèles.

Déployée sur une superficie totale de 30 hectares sur le territoire de la commune de Mohammadia, Djamaa El Djazaïr dispose de 12 bâtiments indépendants dont une grande bibliothèque riche d'un fonds bibliothécaire d'un million de livres et pouvant recevoir 3.500 personnes.

Un centre culturel de 8.000 m2 de superficie, pouvant accueillir 3.000 personnes et une maison du Coran "Dar El Qoran", d'une capacité de 300 places, dédiée aux étudiants post-gradués algériens et étrangers en sciences islamiques et sciences humaines font partie également de ces bâtiments alliant modernité et authenticité.

Dans le domaine culturel et artistique, la Grande mosquée d'Alger est renforcée par une médiathèque, une vidéothèque, une filmothèque, un amphithéâtre de 500 places avec salle de projection, une salle de travail d'une capacité d'accueil de 30 à 50 personnes, des espaces de projection, des ateliers d'art et un pôle informatique.

L'édifice comprend également un parking de stationnement d'une capacité de 4.000 à 6.000 places construit sur deux niveaux au sous-sol, des blocs administratifs et des postes de protection civile et de sûreté.

Le toit de la salle de prière, qui s'élève à une hauteur de 45 mètres, supporte, quant à lui, une immense coupole dorée d'un diamètre de 50 mètres culminant à une hauteur de 70 mètres.

Quant au minaret, il comporte 43 étages desservis par des ascenseurs panoramiques permettant d'observer la baie d'Alger et ses environs. Chaque étage est doté d'un espace fonctionnel dont une aire d'entrée spacieuse, avec un grand foyer, prévu au pied du minaret, un musée et un centre de recherche pour l'art et l'histoire islamiques.

La Grande Mosquée d'Alger est dotée d'un système parasismique très performant capable d'absorber plus de 70% de l'accélération du séisme.