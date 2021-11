Algérie: L'APS décidée à préserver son rôle pionnier sur la scène médiatique

Alger — Le Directeur général de l'agence Algérie Presse Service (APS), Samir Gaid, a affirmé, mardi à Alger, que l'agence était décidée à "préserver son rôle pionnier sur la scène médiatique", à travers le lancement d'une série d'ateliers au sein de ses structures rédactionnelles pour le développement du service public".

"L'APS est décidée à préserver ses acquis et son rôle pionnier sur la scène médiatique nationale et à l'étranger et à contribuer au développement du champ médiatique national", a déclaré M. Gaid dans une allocution prononcée lors des travaux d'une journée d'étude organisée par l'APS au Centre international des conférences (CIC) à l'occasion du 60e anniversaire de sa création, rappelant que le président de la République Abdelmadjid Tebboune accorde "un grand intérêt " à cette démarche.

Dans le cadre de ce processus de modernisation, l'APS a lancé récemment une série d'ateliers au niveau de ses structures rédactionnelles pour développer le service publique et améliorer la qualité de ses produits, notamment son produit de base, la dépêche, autant sur le plan de la forme que du contenu (traitement de l'information), pour répondre aux attentes de ses abonnés et du large public, a-t-il indiqué ajoutant que l'agence poursuit également le développement de ses services d'infographie, de vidéographie et de production de contenus multimédia.

Au plan organique, l'agence a récemment mis en place un "mécanisme lui permettant de renforcer son déploiement en s'adaptant au nouveau découpage administratif du pays, à travers notamment la création de bureaux au niveau dedix nouvelles wilayas, sans oublier les efforts intenses consentis pour le développement de l'information de proximité dans le cadre de la promotion du droit du citoyen à l'information objective et pour contribuer au renforcement de la solidarité nationale dans ses différentes dimensions".

L'APS projette également un redéploiement de ses bureaux à l'étranger, en adéquation avec les intérêts de l'Algérie, dans le cadre d'une nouvelle stratégie, conformément aux nouvelles donnes internationales.

L'agence nationale de presse s'est dotée en 2017 d'une nouvelle plateforme rédactionnelle de gestion de tout le processus de production de l'information (texte et multimédia) au profit de ses abonnés.

Elle compte lancer prochainement un site en espagnol, eu égard à l'importance que revêt cette langue dans le monde.

En plus de son site web, l'agence a varié son produit et contenu à travers les services vidéo, photo, infographie et s'attèle à renforcer sa présence sur les réseaux sociaux, devenus incontournables dans le paysage médiatique, a-t-il souligné ajoutant que ce déploiement a permis une augmentation sensible de la consultation et de l'accès au produit APS, dont le contenu, diffusé sur plusieurs supports, a fortement gagné en visibilité.

L'APS poursuit, en outre, son action en faveur du développement de la coopération internationale et de la formation qui revêt, a-t-il affirmé, une extrême importance dans la nouvelle feuille de route de l'agence"

Le directeur général a rendu un vibrant hommage à "ceux qui ont fait la gloire de l'APS tout au long de six décennies et aux pionniers qui ont jeté les assises de sa création dans la fournaise de la glorieuse guerre de libération".

"L'APS est fière de son riche parcours médiatique inspiré de l'esprit de Novembre et s'enorgueillit d'être une institution nationale née dans la fournaise de la glorieuse guerre de libération et devenue son bras médiatique pour faire connaitre notre noble cause à travers le monde, ainsi que la résistance de son peuple qui sera couronnée par le recouvrement de la souveraineté nationale".

M.Gaïd a enfin affirmé que l'agence compte relever "le défi de la modernité et du développement pour être à la hauteur des aspirations de notre Nation à la prospérité et au progrès en fournissant une information de qualité conforme aux règles de déontologie et de professionnalisme .