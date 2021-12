Algérie: "EDEX-2021" du Caire - Said Chanegriha reçu par son homologue égyptien

Alger — Le Général de Corps d'Armée, Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a étéreçu mardi en audience au Caire par le Général d'Armée, Commandant en Chef des Forces armées, ministre de la Défense et de la Production militaire de la République arabe d'Egypte, Mohamed Ahmed Zaki Mohamed, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Au troisième jour de sa visite officielle en République arabe d'Egypte, le Général de Corps d'Armée, Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de l'ANP, a été reçu en audience par le Général d'Armée, Mohamed Ahmed Zaki Mohamed, Commandant en Chef des Forces armées, ministre de la Défense et de la Production militaire de la République arabe d'Egypte. Le Général de Corps d'Armée a exprimé sa profonde gratitude à son hôte pour l'invitation qu'il a adressée à l'Algérie afin de prendre part aux activités de la 2e édition du Salon de Défense, organisée au Caire +EDEX -2021+", précise la même source.

A cette occasion, Said Chanegriha a tenu également à "mettre en valeur les relations séculaires et excellentes entre les deux pays frères, et qui remontent notamment à l'époque de la Glorieuse Révolution du 1er novembre 1954 où les frères égyptiens ont assuré à celle-ci, commandement et peuple, le soutien et l'appui nécessaires. Le Général de Corps d'Armée a souligné aussi que l'Algérie s'engage à œuvrer, ensemble, dans l'intérêt d'asseoir la paix et la sécurité dans le continent africain en général, et en Afrique du Nord en particulier", est-il ajouté.

A l'issue de cette rencontre, le Général de Corps d'Armée a remis à son hôte un important document militaire relatif à la participation de l'ANP, représentée par "la 8ème Brigade Blindée", à la guerre d'octobre 1973.

Toujours accompagné de sa délégation, Said Chanegriha s'est rendu à l'Académie militaire Supérieure Nasser, où il a été accueilli par son Commandant de l'Académie, avant de suivre, après la cérémonie, un "exposé sur l'historique et les missions de l'Académie, dressant une idée générale sur la nature des missions assignées à cet important établissement de formation, notamment en termes de développement des aptitudes des hauts gradés des Forces armées ainsi que leurs capacités à occuper des postes supérieurs au sein des Commandements opérationnels et stratégiques", détaille-t-on.

A l'issue de cette escale, le Général de Corps d'Armée a signé le Livre d'Or de l'Académie, puis s'est rendu à l'Ecole de Guerre, où il a été accueilli par son Commandant. Après la cérémonie d'accueil, il a également suivi un "exposé exhaustif sur cet important établissement qui allie judicieusement ressources humaines, matérielles et pédagogies adéquates, portant sur les spécialités dispensées et la méthodologie didactique employée, outre la formation militaire qui couronne ce cursus", est-il ajouté.

A l'issue de cette étape, le Général de Corps d'Armée a signé le livre d'or de l'Ecole, conclut le communiqué du MDN.