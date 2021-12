Algérie: L'ambassadrice des Pays-Bas à Guelma pour renforcer la coopération en matière d'élevage

Guelma — L'ambassadrice des Pays-Bas en Algérie, Mme Janna van der Velde a effectué mardi une visite à Guelma pour discuter des moyens de renforcer le partenariat entre les deux pays en matière de techniques d'élevage des vaches et de production laitière, a-t-on appris auprès des services de la wilaya.

La même source a indiqué à l'APS que le wali de Guelma, Labiba Ouinez a reçu au siège de la wilaya l'ambassadrice des Pays-Bas en Algérie en présence d'un représentant du ministère de l'Agriculture et du Développement rural et des acteurs du secteur agricole.

Le débat a tourné autour de l'initiative locale et du partenariat international entre l'Algérie et les Pays-Bas dans le domaine de la production du lait intitulé "La ferme pilote de formation et d'orientation agricole" lancé ces dernières années et dont la wilaya de Guelma constitue un pôle fondamental.

La visite de l'ambassadrice des Pays-Bas intervient parallèlement à la clôture du programme de formation encadré par des experts de son pays à l'Institut de technologie moyen agricole spécialisé (ITMAS) de Guelma dans le cadre d'une série de sessions de formation organisées depuis le lancement de ce projet à travers la transformation de la ferme Mekhancha Nafaâ de la commune Djebala Khemissi en une ferme de formation et d'exposition en matière de production de lait de vache en partenariat entre les deux pays.

La dernière semaine de ce programme de formation encadré par des experts des Pays-Bas a été consacrée à plusieurs thèmes théoriques et pratiques s'agissant de la création d'écuries, l'élevage de veaux, la traite de lait et la reproduction, la santé des vaches laitières en plus de l'alimentation destinée aux vaches laitières, selon les informations recueillies par l'APS auprès de la cellule de communication de l'Institut de technologie moyen agricole spécialisé de Guelma.

Selon la même source, le programme de formation supervisé par le ministère de l'Agriculture et de Développement rural dans le cadre du partenariat avec les Pays-Bas est destiné aux cadres de plusieurs instances et instituts nationaux en plus des spécialistes de la ferme de formation Mekhancha Nafaâ.