Afrique: Accès à l'eau et à l'assainissement - Les recommandations des ministres africains

La conférence de la Semaine africaine de l'eau et de l'assainissement s'est terminée aujourd'hui avec la publication des résolutions multipartites de Windhoek pour accélérer la sécurité de l'eau et l'accès à un assainissement et à une hygiène gérés en toute sécurité en Afrique. Selon un communiqué de presse, la conférence a été organisée virtuellement par le Conseil des ministres africains chargés de l'Eau (Amcow) et la Commission de l'Union Africaine (Cua), avec le gouvernement de la République de Namibie comme hôte.

Selon un communiqué de presse, la Conférence a fourni une plate-forme de dialogue et d'échanges de connaissances à plus de 3000 participants afin de faire avancer l'agenda de l'eau et de l'assainissement en Afrique. Concernant la gouvernance de l'eau, la déclaration appelle au renforcement des environnements politiques, juridiques, institutionnels et réglementaires en garantissant la spécificité du contexte ; cohérence intra et intersectorielle. Elle appelle au respect des principes d'inclusion sociale universelle et d'équité.

La déclaration enjoint en outre aux gouvernements de rehausser le profil de la responsabilité sociale et de la transparence. Il note la vitalité de reconnaître les femmes et les jeunes en tant qu'agents de la planification et de la mise en œuvre de l'agenda de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène en Afrique. La déclaration note qu'il est impératif de développer les capacités de ressources humaines requises, en particulier parmi les femmes et les jeunes, pour une prestation de services durable.

Concernant les finances, la déclaration appelle les gouvernements et le secteur privé à augmenter considérablement les investissements dans des services et des infrastructures d'eau et d'assainissement résilients au climat. Le soutien continu des banques de développement et des partenaires est cité comme un catalyseur essentiel. Elle appelle les gouvernements à renouveler leur engagement envers l'engagement de la Panafcon de 2003 d'allouer au moins 5 % des budgets à l'eau et à l'assainissement. Elle exhorte en outre à rattacher l'engagement d'e-Thekwini à établir des allocations budgétaires du secteur public d'un minimum de 0,5% du Pib pour les programmes d'assainissement et d'hygiène.