Congo-Kinshasa: Accès à l'électricité pour tous - La Corap lance des consultations communautaires sur la politique nationale énergétique

L'objectif poursuivi est de " mettre en avant un ensemble de demandes concrètes pour que ce processus d'élaboration d'une politique énergétique réussisse à faire avancer certaines questions prioritaires ".

Il s'agit, selon cette synergie, du développement d'un document de plaidoyer de la société civile pour une politique nationale énergétique en faveur de l'accès pour tous à l'électricité et le développement économique au niveau local.

La Coalition des organisations de la société civile pour le suivi des réformes et de l'action publique (Corap) a lancé, le 29 novembre, à Kinshasa la campagne des consultations communautaires sur la politique nationale énergétique. C'était au cours d'une conférence de presse en ligne, organisée sur la " Situation d'accès à l'électricité à travers le pays ".

De l'avis du secrétaire technique de cette synergie, Emmanuel Musuyu, les enquêteurs déployés dans les différentes provinces de la République démocratique du Congo (RDC) vont recueillir les avis des communautés locales sur des questions liées à l'amélioration des conditions d'accès à l'énergie électrique à travers le territoire nationale. " Tous ces thèmes auront trait où seront liés à la politique énergétique. On peut, par exemple, noter toute la problématique liée à l'exploitation de toutes les énergies à travers le pays. Il y a l'hydroélectricité et sa place dans le mix énergétique, il y a toutes les questions liées à la cuisson ", a-t-il expliqué.

Relevant qu'à ce jour plus de 94 % de l'énergie consommée en RDC est basée sur le bois énergie, Emmanuel Musuyu a noté que dans ces consultations initiées, la population va réfléchir autour de la cuisson propre.

Pour le secrétaire exécutif de la Corap, ces travaux de deux semaines auront pour objectif le développement d'un document de plaidoyer de la société civile pour une politique nationale énergétique en faveur de l'accès pour tous à l'électricité et le développement économique au niveau local. De cet avis, les consultations dont il est question ont été lancées afin de permettre aux acteurs des provinces de mettre en avant un ensemble de demandes concrètes qui seront prises en compte dans l'élaboration de la politique énergétique nationale.

" La société civile va recueillir les avis des uns et des autres sur ce que doit être la politique nationale énergétique ", a-t-il expliqué. Et de noter que la société civile devra veiller à ce que cette politique représente les attentes de la population. " Nous souhaitons mettre en avant un ensemble de demandes concrètes pour que ce processus d'élaboration d'une politique énergétique réussisse à faire avancer certaines questions prioritaires. Il s'agit de l'amélioration de l'accès à l'énergie abordable pour tous, avec des engagements explicites sur l'amélioration de l'accès à l'énergie des groupes marginalisés (femmes, jeunes et autres) ; ainsi que de la promotion des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique et la lutte contre le changement climatique.

Il y a également la promotion des infrastructures et technologies décentralisées plus faciles à étendre dans tout le Congo ; la promotion du développement local et l'autonomisation des femmes et des jeunes à travers l'usage productif et les créations d'emplois dans le secteur énergétique ainsi que la contribution à l'implication ou participation des secteurs privés et financiers congolais dans le secteur d'énergie dans le pays ", a expliqué la Corap dans les motivations de cette activité.

Des consultations seront, selon la Corap et la douzaine d'ONG partenaires basées à travers le pays, lancées dans chaque province suivant leur ancienne configuration, soit en moyenne de deux consultations par ville.