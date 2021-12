Congo-Brazzaville: Climat - La société civile jauge les contributions déterminées au niveau national

Neuf organisations de la société civile congolaise et les parties prenantes de la gouvernance climatique se sont réunies, le 29 novembre à Brazzaville, pour évaluer la mise en œuvre des contributions déterminées au niveau national (CDN), après la Cop 26, tenue à Glasgow, en Écosse.

Les travaux ouverts par Georges Nguila, directeur exécutif de l'Observatoire congolais des droits de l'homme (OCDH), permettront aux participants d'examiner les priorités des organisations de la société civile et de faire le point des inquiétudes de l'administration en lien avec le plan climat du Congo et évaluer la mise en œuvre des Contributions déterminées au niveau national (CDN).

En effet, les CDN sont des plans nationaux non contraignants mettant en évidence les actions climatiques, y compris les objectifs liés au climat pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, les politiques et les mesures que le gouvernement vise à mettre en œuvre en réponse au changement climatique et en tant que contribution pour atteindre les objectifs mondiaux fixés dans l'Accord de Paris.

À l'inverse de l'ancienne CND, la particularité des CDN révisées de la République du Congo en 2021 prend en compte les questions du genre, plusieurs aspects liés à la forêt, aux droits de l'homme et à la transparence. Les CDN restaurées ont également un mécanisme de financement, un plan d'action et un organe de suivi.

Le directeur exécutif de l'OCHD a déclaré : " Depuis le rapport de 1972 du Club de Rome, il y a eu des premières inquiétudes sur le climat. Après le Club de Rome, il y a eu la rencontre de Rio en 1992 où les plaintes se sont faites entendre. Aujourd'hui, la situation du climat est devenue catastrophique et on s'est aperçu que c'est grâce au modèle d'une économie industrielle que nous sommes en train de détruire la nature, la survie de l'humanité est en danger. Il s'agit de passer d'une économie industrielle à une économie verte ".

Pour passer à une économie verte et ne pas réduire les possibilités de séquestration du carbone au Congo, plusieurs initiatives sont en train d'être prises par le gouvernement, parmi lesquelles l'interdiction des torchères à Pointe-Noire, la lutte contre la déforestation et autres.

Signalons que l'économie verte est l'activité économique qui entraîne une amélioration du bien-être humain et de l'équité sociale tout en réduisant de manière significative les risques environnementaux et la pénurie de ressources. Ce modèle économique obéït aux règles, aux principes et aux critères du développement durable.