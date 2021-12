Congo-Kinshasa: CAF - C2/Barrages aller - Mazembe gagne, Maniema Union et DCMP défaits

Les résultats des matches aller des barrages de la Coupe de la Confédération sont mitigés pour les trois clubs de la République démocratique du Congo.

Le TP Mazembe a assuré un service minimum, le 28 novembre, dans son stade de la commune de Kamalondo à Lubumbashi, face à Marumo Gallants d'Afrique du Sud, par un but à zéro. Le défenseur Lehlohonolo Nonyane du club sud-africain (tombeur de l'AS V.Club de Kinshasa au deuxième tour éliminatoire de la C2) a marqué contre son camp, à la 45e mn, permettant donc aux Corbeaux d'espérer une qualification à l'issue du match retour afin d'accéder à la phase des groupes de la C2 africaine.

La veille du match, l'entraîneur français Franck Dumas indiquait : " Nous avons la possibilité de jouer les matches en aller et retour, à nous d'optimiser nos chances de qualification lors du match aller. Ce qu'on connaît des équipes sud-africaines, ce qu'elles aiment le ballon, le jeu court et avoir la possession. J'ai un groupe qui sait agir et réagir. Moi, je suis content de ce que font mes joueurs. Maintenant, c'est un autre match de niveau supérieur, et il faut avoir de l'engagement supérieur. Nous avons tous les joueurs enregistrés avant la Champion's League. À nous de continuer le travail qu'on a débuté depuis quelques mois ". Mazembe remporte donc le premier acte de cette double confrontation.

Au stade des Martyrs à Kinshasa, Maniema Union recevait Pyramids d'Egypte. Et le club visiteur a virtuellement validé sa qualification en s'imposant sur le terrain de l'adversaire par un but à zéro. Mahmoud Wadi a inscrit l'unique but du match à la 25e mn. Notons l'expulsion du gardien de but Brudel Efonge Liyongo, à la 70e mn, après un deuxième avertissement de l'arbitre. Les chances de qualification du club de Kindu pour la phase des poules de la Coupe de la Confédération, qui du reste joue loin de ses bases, sont très amenuisées.

Enfin, le Daring Club Motema Pembe (DCMP) jouait le même dimanche, à Niamey, face à l'US Gendarmerie du Niger. Le club dirigé par Vidye Tshimanga et entraîné par André-Alain Landeut s'est incliné au stade Seyni Kountché de la capitale nigérienne, par zéro but à deux. Wilfried Gbeuli à la 48e mn et Hinsa Issoufou à la 73e mn ont éteint les Immaculés de Kinshasa qui avaient demandé le report de leurs matches du championnat de la Ligue nationale de football pour préparer cette rencontre, alors que les matches locaux pouvaient leur permettre d'avoir plus d'entrain.

Renseigné sur cette équipe, André-Alain Landeut déclarait avant la rencontre : " Nous avons toutes les informations sur notre adversaire. Nous savons que c'est une équipe à ne pas négliger. Ils ont un attaquant très dangereux qui se nomme Issoufou et les arrières latéraux sont des internationaux. Elle est championne de son pays. C'est vraiment une bonne équipe. Mais si l'adversaire n'a pas d'informations sur nous, c'est à notre avantage. Nous connaissons nos qualités, mais nous nous intéressons toujours à nos adversaires. Nous avons regardé quelques extraits de leurs cinq derniers matches ". Mais ces renseignements n'ont visiblement pas servi au club. L'on attend donc l'issue du match retour.