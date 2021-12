Afrique: Forum sur la coopération sino-africaine - Félix Tshisekedi salue les avancées siginificatives enregistrées depuis 65 ans

En marge des travaux de la 8e conférence du forum sur la coopération sino-africaine, ouverts le 29 novembre à Dakar, au Sénégal, le président de la République démocratique du Congo (RDC) et président en exercice de l' Union africaine (UA), Félix-Antoine Tshisekedi, s'est exprimé par vidéo conférence, au nom de toute l'Afrique.

D'entrée de jeu, le chef de l'État a salué le thème choisi pour les assises, à savoir "Approfondir le partenariat sino-africain et promouvoir le développement durable pour bâtir une communauté d'avenir partagé Chine-Afrique dans la nouvelle ère".

Le choix de ce thème, a souligné le président en exercice de l'UA, "permet, par un dialogue constructif et sincère, de jeter un regard sur le chemin parcouru pendant 21 ans et de définir les principales orientations de la coopération sino-africaine pour les trois années à venir afin de la rendre plus bénéfique aux peuples africains et chinois et de renforcer leur solidarité face aux défis majeurs à relever en ce qui concerne le développement socio-économique, les changements climatiques, la sécurité et la stabilité des États africains et chinois".

Dans son discours, tenu depuis son bureau de la Cité de l'UA à Kinshasa, le président Félix-Antoine Tshisekedi est revenu sur les précédents sommets tenus entre l'Afrique et la Chine, dont le plus récent est celui de juin dernier qui a porté sur la solidarité contre la covid-19.

Sur le plan économique et commercial , le président congolais s'est réjoui du fait que la coopération sino-africaine a permis de booster sensiblement le développement économique et social du continent noir, à travers la mise en place de dix programmes de coopération et huit initiatives majeures, ayant pour base la construction des chemins de fer, des routes, des aéroports, ports et des centrales électriques. Le partenariat Chine-Afrique n'a pas été bénéfique que pour l'Afrique. Il a contribué également à l'essor économique de la Chine par l'approvisionnement de ses industries en matières premières.

Cependant, Félix-Antoine Tshisekedi estime que, bien qu'il y ait toutes ces avancées significatives enregistrées à travers cette coopération, le chemin à parcourir reste long et exige assez d'efforts, d'imagination et de dynamisme afin que les deux parties en tirent profit. En sa double qualité de président de la RDC et de l'UA, Félix-Antoine Tshisekedi-Tshilombo a encouragé le choix d'un dialogue constructif et sincère de définir les principales orientations de la coopération sino-africaine pour les trois années à venir... Il s'agit essentiellement de relever des défis majeurs tels que le développement socio-économique, les changements climatiques, la sécurité et la stabilité des États.

La riposte à la covid-19, un des sujets phares

Le président Félix Tshisekedi a profité de l'occasion pour saluer les initiatives prises sur la construction d'une communauté d'avenir partagée sino-africaine en matière de lutte contre la covid-19 qui continue à préoccuper le monde avec l'apparition du nouveau variant. Lors du sommet extraordinaire de 2020 sur la solidarité contre ce fléau, la Chine avait annulé les dettes africaines, sans intérêts, arrivées à échéance en 2020.

Depuis la première édition du sommet Chine-Afrique en 2000, la relation entre la Chine et le continent africain a beaucoup évolué. Les échanges commerciaux ont été multipliés par vingt, atteignant plus de 200 milliards de dollars en 2019, selon la Chine.

Quatre documents de la plus grande importance seront paraphés à Dakar, dont un programme d'action pour 2022-2024 ainsi qu'une convention sur la "vision 2035 de la coopération sino-africaine sur le changement climatique". Outre le président de la RDC, le président égyptien, Abdel Fattah Al-Sissi, et le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, ont également participé par visio-conférence à ce forum qui a pris fin le 30 novembre.