Congo-Brazzaville: African Open de judo - Les Congolais n'ont pas démérité à Yaoundé et à Dakar

Aucune médaille pour les judokas congolais ayant participé aux " African Open de judo " à Yaoundé, au Cameroun, et à Dakar, au Sénégal. Ils retiennent toutefois du positif dans leurs prestations que les cinquièmes places occupées après deux échecs lors du block final de bronze.

La délégation congolaise, composée de sept personnes dont quatre officiels et trois athlètes, a été conduite par Marien Ikama qui se considère, en dépit de la mise en place des nouvelles instances fédérales par le Comité national olympique et sportif congolais, comme président de la Fédération congolaise de judo et disciplines associées.

African Open de judo Yaoundé s'est déroulé du 5 au 8 novembre. Dix pays africains dont le Congo ont pris part à cette compétition au cours de laquelle, Franckel Jospin Kamizélé (3e catégorie des moins de 73 kg) qui découvrait pour la première fois la haute compétition, a perdu son premier combat par un Hansoku-Make face à son adversaire camerounais.

Quant à Rudel Ikama Nzuzi (2e catégorie des moins 66kg), il a fait une bonne entame en dominant son adversaire par Ippon, avant de perdre son prochain combat contre un capitaine camerounais expérimenté. Qualifié pour le block final de bronze, le Congolais n'a pas pu rééditer l'exploit de son premier combat, se contentant de la 5e place.

L'Open de Dakar s'est, quant à lui, déroulé du 12 au 15 novembre. Il a mis aux prises quatre-vingt seize athlètes venus de dix- sept pays africains. Le Congo a été représenté par le judoka de la diaspora congolaise de France, Régis Octave Gambi, 4e catégorie. Ce judoka des -90Kg, après repêchage, a battu son adversaire malien par Ippon, avant de perdre sa finale de bronze et occupé aussi la 5e place.

" Notre bilan est largement positif puisque l'objectif est atteint. Celui de participer en toute indépendance à toutes les compétitions africaines ainsi que la plus convoitée de France. C'est ce même élan que nous pensons conserver puisque les jeunes athlètes ont déjà acquis de l'expérience durant toute l'année. Notre projection de 2022, c'est glaner des médailles lors des prochaines éditions.

Toutefois, la formation de nos cadres locaux et internationaux reste au cœur de notre programme. Pour cela, je remercie l'Union africaine de Judo et la Fédération internationale de Judo qui continuent à mettre de l'ordre dans la promotion du judo dans le monde ", s'est exprimé Marien Ngouabi Ikama, lequel a remis des diplômes au champion des moins de 81 kg au Cameroun et à celui des moins de 48 kg au Sénégal.