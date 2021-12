Congo-Kinshasa: Haut-Katanga - La population appelée à s'approprier la Pnat

En séjour à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, le ministre d'État chargé de l'Aménagement du territoire, Me Guy Loando Mboyo, a lancé, le 29 novembre, à Lubumbashi la campagne de vulgarisation et de mise en œuvre de la Politique nationale de l'aménagement du territoire (Pnat).

Deux temps forts ont marqué la cérémonie du lancement de la campagne de vulgarisation et de la mise en œuvre de la Pnat, à savoir le discours du gouverneur de province et l'allocution du ministre d'État chargé de l'Aménagement du territoire.

Pour la province du Katanga, a déclaré Jacques Kyabula, cette campagne est plus qu'une nécessité car elle contribue à la vision de son développement par l'acquisition des terres pour les activités agricoles. Le gouverneur du Haut-Katanga a plaidé pour une gestion rationnelle et efficiente de ces terres afin de mettre fin aux conflits. "Il faut arriver à administrer rationnellement et efficacement nos terres. Il s'agit aussi de mieux occuper notre territoire en identifiant les ressources diverses du sol...", a-t-il dit, invitant par ailleurs tous les experts sectoriels à s'approprier cette politique.

Lançant cette campagne, Guy Loando Mboyo a rappelé que, depuis plus d'une décennie, le pays s'est engagé dans une série de réformes visant notamment à redresser la situation socioéconomique, à renforcer l'efficacité des services publics de l'Etat, à moderniser et rationaliser l'utilisation de l'espace du territoire national et l'administration publique.

C'est dans ce cadre que le gouvernement de la République, à travers le ministère de l'Aménagement du territoire, a-t-il renchéri, avait lancé en juin 2017 le processus de la réforme de l'aménagement du territoire. Cela, pour doter le pays d'une politique nationale en la matière, d'une loi y relative, d'un schéma national d'aménagement du territoire et des guides méthodologiques pour l'élaboration des plans provinciaux et locaux d'aménagement du territoire.

In fine, cette réforme devra aboutir à l'instauration d'un cadre institutionnel capable de mener à bon escient les différentes activités liées à la planification, à l'affectation, à l'utilisation et à l'occupation de l'espace du territoire national.

Au stade actuel de la réforme de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, Guy Loando Mboyo, a indiqué que deux instruments importants ont été produits, à savoir la Pnat et le projet de loi relative à l'aménagement du territoire en cours d'examen à la commission Aménagement du territoire de l'Assemblée nationale après son adoption par la plénière. Quant au schéma national de l'aménagement du territoire et les guides méthodologiques, Me Guy Loando Mboyo a laissé entendre qu'une évaluation de la première phase du processus est en cours, à l'issue de laquelle la deuxième tranche des fonds prévus pour cette réforme pourra être débloquée.

Toutefois, il a annoncé que "dans le cadre des fonds de contrepartie, le gouvernement a débloqué un acompte pour permettre au ministère de l'Aménagement du territoire de poursuivre les activités de la réforme ... à travers le pays sur fonds propres".

Les objectifs de la campagne

Pour le patron de l'Aménagement du territoire, la campagne ainsi lancée a comme objectif principal de permettre à la province du Haut-Katanga de s'approprier des résultats de la réforme de l'aménagement du territoire et surtout de mettre en œuvre la Pnat, répondre aux attentes du gouvernement et de la population en rapport avec l'affectation, l'occupation et l'utilisation des espaces, des ressources naturelles du sol et sous-sol ainsi que le développement durable de toute la province et les milieux péri-urbains des grandes villes.

Un accent particulier, a t-il ajouté, sera mis sur la rénovation ou modernisation de la ville de Lubumbashi et d'autres agglomérations de la province. Ceci aura comme finalité l'aménagement planifié, le développement durable, harmonieux et équilibré des entités tant urbaines que décentralisées en particulier et la République démocratique du Congo en général.