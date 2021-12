Congo-Kinshasa: Covid-19 - L'Unicef appuie le lancement d'un vaccinodrome à Kinshasa

Le ministère provincial de la Santé publique, Hygiène et Prévention, avec le soutien de ses partenaires et le Programme élargi de la vaccination (PEV) ont procédé au lancement officiel d'un vaccinodrome, le 29 novembre, dans la ville-province.

Le vaccinodrome installé sur la place des évolués, dans la commune de la Gombe, pour une durée de trois mois, a pour objectif d'assurer à la population un accès équitable aux vaccins de manière pratique. La stratégie consiste à mettre en place un site de vaccination à haut volume dans un milieu public, pouvant accueillir plusieurs personnes désirant se faire vacciner contre le coronavirus.

Il s'agit d' augmenter la couverture vaccinale contre la covid-19 dans le pays. " Le vaccinodrome est une opportunité pour nous de renforcer notre réponse à la pandémie. Il est plus que nécessaire que toutes les parties prenantes se rassemblent et unissent leurs forces afin de renforcer les actions de la vaccination contre la covid-19, car la vaccination s'avère le plus important des piliers à la riposte de cette pandémie puisqu'elle permet de rompre la chaîne de transmission de cette maladie ", a déclaré le ministre provincial de la Santé publique, Hygiène et Prévention de la ville province de Kinshasa, Liza Nembalemba.

Par ailleurs, le lancement de ce vaccinodrome a été couplé au lancement de la campagne sur la vaccination de masse de quatorze jours soit, du 15 au 30 novembre, sur toutes les trente-cinq zones de santé de la ville de Kinshasa. Cette campagne visait à intensifier la sensibilisation à la vaccination contre la covid-19, afin d'améliorer le niveau de confiance des personnes non vaccinées, tout en augmentant le nombre de sites de vaccination. Ceci va permettre d'améliorer le taux d'adhésion à la vaccination pour aider à contrôler la propagation du virus et augmenter également l'immunité collective. Rappelons que le vaccinodrome a été initié par Village Reach et soutenu par d'autres partenaires techniques et financiers dont l'Unicef, l'OMS, M-RITE, Breakthrough action et l'Usaid.