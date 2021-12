Afrique de l'Ouest: Intégration régionale - Le Sénégal et la Mauritanie se relient par un pont

Le Président de la Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, et le Président du Sénégal, Macky Sall, ont lancé, ce mardi 30 novembre, les travaux de construction du pont de Rosso qui reliera les deux pays.

Le pont qui sera construit sur le fleuve Sénégal et long de 1,5 kilomètre, selon un communiqué de la Banque africaine de développement (Bad), assurera une circulation fluide entre le sud de la Mauritanie et le nord du Sénégal.

Cette infrastructure devrait permettre la réduction du temps de trajet et la baisse des coûts de transport. Il fera également progresser les échanges commerciaux le long des corridors transafricains Tanger-Lagos et Alger-Dakar, renforçant ainsi l'intégration entre l'Afrique de l'ouest et le Maghreb.

Le coût total du projet est d'environ 60 milliards de FCfa. Il est composé d'un don de plus de 13 milliards de FCfa de l'Union européenne et deux prêts d'environ 30 milliards de FCfa de la Banque africaine de développement en faveur des deux pays et d'environ 15 milliards de FCfa de la Banque européenne d'investissement (Bei).

"Intégrer, développer et faire la différence dans le quotidien des populations, ce sont trois ambitions que nous voulons réaliser avec le pont de Rosso, pour en faire un véritable trait d'union entre l'Afrique de l'Ouest et le Maghreb", a affirmé, dans son allocution, le vice-président de la Banque africaine de développement, Solomon Quaynor, qui a pris part à la cérémonie de lancement des travaux.