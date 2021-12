Afrique: Lutte contre la Covid-19 - Pékin annonce un milliard de doses pour l'Afrique

Doses of the Sinopharm vaccine against Covid-19.

Dans son intervention par visioconférence depuis Pékin, le Président de la République populaire de Chine a fait plusieurs annonces lors de l'ouverture de la huitième conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine (Focac 2021) pour le bonheur des 2,7 milliards de Chinois et d'Africains dans la construction d'une communauté d'avenir partagé. Parmi les annonces majeures, Pékin compte mettre à la disposition du continent un milliard de doses de vaccin anti-Covid.

Rappelant qu'un long voyage commence par les premiers pas, le Président Xi Jinping a annoncé quatre propositions pour la construction d'une communauté d'avenir partagé Chine-Afrique. La Chine, après l'élaboration de la Vision 2035, compte travailler avec les pays africains pour mettre en œuvre neuf programmes dans le cadre de son plan triennal 2022-2024. Dans le premier programme relatif à la santé (vacciner 60 % de la population africaine contre la Covid-19 d'ici 2022), elle annonce un milliard de doses de vaccins supplémentaires contre le coronavirus, dont 600 millions sous forme de don et 400 millions sous d'autres formes comme la production conjointe entre des entreprises chinoises et les pays africains concernés. En plus, Pékin compte réaliser dix projets de santé pour les pays africains et envoyer sur le continent 1500 professionnels médicaux et experts en santé publique.

" C'est dans la difficulté que l'amitié trouve son test de grandeur ", et l'amitié sino-africaine a été testée " avec succès " face à la pandémie de Covid-19, constate le Président Macky Sall. " Je remercie le Président Xi pour son appui constant à nos efforts de riposte sanitaire et de relance économique ", a confié le Chef de l'État dans son intervention.

500 agronomes prévus pour le continent

Le Président chinois invite à " approfondir la coopération pragmatique " entre son pays et l'Afrique car " nous devons ouvrir de nouvelles perspectives ". Le deuxième programme annoncé par Wi Jinping, relatif à la réduction de la pauvreté et à l'agriculture, devrait permettre à la Chine de réaliser pour l'Afrique dix projets de réduction de la pauvreté et d'agriculture. Pékin compte envoyer 500 agronomes sur le continent, mettre en place en Chine des centres conjoints sino-africains d'échanges, de démonstration et de formation sur les technologies agricoles modernes. La Chine va aussi encourager les institutions et les entreprises chinoises à construire en Afrique des villages de démonstration pour la coopération sino-africaine en matière de développement agricole et de réduction de la pauvreté, et soutiendra le lancement de l'initiative " Cent entreprises dans mille villages " par l'Alliance des entreprises chinoises en Afrique pour les responsabilités sociales.