Afrique: La Chine restera le partenaire de l'Afrique "le plus sincère et fiable" (Conseiller d'Etat)

Diamniadio — La Chine va rester "le partenaire le plus sincère et le plus fiable de l'Afrique" dans les années à venir, a assuré, mardi, à Diamniadio, le Conseil d'Etat et ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi.

"Notre forum a parcouru, durant les 20 dernières années, un parcours hors du commun et se trouve sur un nouveau pont de départ historique. La Chine restera toujours le partenaire le plus sincère, le plus fiable et de long terme de l'Afrique", a-t-il dit.

Wang Yi et son homologue sénégalais Aïssata Tall Sall ont tiré le bilan de la huitième Conférence ministérielle du Forum de coopération sino-africaine (FOCAC) qui s'est achevée ce mardi.

Il a déclaré avoir eu au cours de son séjour à Dakar des échanges avec ses homologues africains et trouver "de larges consensus" sur plusieurs sujets.

Le chef de la diplomatie chinoise a remercié les Africains pour "leur engagement de longue date" et "leur contribution" pour le développement des relations sino-africaines.

Selon lui, il s'agit de faire rayonner l'esprit d'amitié et de coopération sino-africaine riche de 65 ans et forgée dans l'indépendance et les luttes nationales.

La République populaire et l'Afrique resteront déterminées à "renforcer leur confiance mutuelle", a-t-il dit.

Le Conseiller d'Etat est revenu sur les mesures annoncées lundi par le président chinois Xi Jinping, précisant que la Chine "est un pays qui respecte toujours ses engagements".