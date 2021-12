Sénégal: Le journaliste Mamadou Koumé retrace la saga de l'équipe nationale

Dakar — Le journaliste Mamadou Koumé, auteur de "Sénégal - La saga de l'équipe nationale de football", paru aux éditions L'Harmattan-Sénégal, a dit avoir écrit cet ouvrage pour combler le déficit d'informations sur le sujet, notamment sur la période précédant l'avènement d'Internet.

"J'ai écrit ce livre parce que j'estime qu'il y a souvent un manque de sources et d'informations dans notre métier. Des joueurs nous disent avoir marqué autant de buts sans preuves pour ce qui est des années 60 jusqu'à la fin des années 90. Et c'est à partir des années 2000 avec l'avènement de l'internet qu'on n'a pas eu ce problème", a-t-il indiqué au cours d'une cérémonie de présentation organisée à l'Institut national supérieur d'éducation populaire et du sport (INSEPS).

Le livre revisite le parcours de l'équipe nationale de football de son début officiel à nos jours en donnant des statistiques sur les joueurs et le nombre de matchs disputés par chacun d'entre eux, les buteurs, les différents entraîneurs, les équipes dirigeantes de la fédération de football, les ministres des Sports, les relations des présidents de la République avec la sélection.

"Le premier match officiel de l'équipe nationale de football du Sénégal, c'était le 5 novembre 1961 à Bathurst (actuel Banjul) contre la Gambie", a rappelé l'auteur, précisant que c'est la première rencontre de la "République du Sénégal", proclamée après l'éclatement de la Fédération du Mali, dans la nuit du 19 au 20 août 1960.

Pour la réalisation du document préfacé par l'actuel président du Sénégal, Macky Sall, "il a fallu reconstituer tous ces éléments, surtout l'époque d'avant internet et des moteurs de recherche, car l'information n'était pas disponible", a déclaré M. Koumé. Il a ajouté que la fédération de football ne dispose pas de ces archives.

Dans son livre l'Ancien directeur de l'Agence de presse sénégalaise (APS) est revenu sur les 600 matchs de l'équipe nationale de football de 1961 à nos jours, 107 portraits de joueurs de 1960 à 2000. Il a dit avoir insisté sur les joueurs des années 1960 et 1970 parce que "moins connus que les autres".

Le livre contient un abécédaire de faits ayant marqué l'histoire de l'équipe nationale de football du Sénégal, avec des noms, lieux et anecdotes.

Mamadou Koumé a également une carrière de formateur. Il a servi au Centre d'études des sciences et techniques de l'information (CESTI), de 1991 à 2020. Il a été, entre 1979 et 1985, reporter sportif au quotidien Le Soleil, directeur général de l'Agence de Presse sénégalaise (APS), de 2000 à 2010, président de l'Association nationale de la presse sportive pendant plus de douze ans.