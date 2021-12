Sénégal: Le FONSIS et l'Afreximbank en synergie pour accompagner les porteurs de projets

Dakar — La Banque africaine d'Import-Export (Afreximbank) et le Fonds Souverain d'Investissements Stratégiques (FONSIS) ont signé un protocole d'accord pour accompagner les investisseurs des secteurs public et privé dans le développement de projets au Sénégal.

Dans un communiqué parvenu à l'APS, le FONSIS indique que cet accord a été signé récemment à Durban, en Afrique du Sud, en marge de la deuxième Foire commerciale intra-africaine (IATF 2021).

Afreximbank et le FONSIS "ont mis en place un instrument conjoint de financement de la préparation de projets", explique la même source.

Ce mécanisme, précise-t-elle, vise à "mobiliser jusqu'à 50 millions de dollars US", soit 25 milliards de francs CFA, pour "accélérer la mise en œuvre de projets prioritaires inscrits dans le plan de développement national du gouvernement du Sénégal, dénommé Plan Sénégal émergent (PSE)".

Ainsi, "les deux institutions aideront conjointement les investisseurs des secteurs public et privé à réduire les risques liés aux marchés et aux secteurs en proposant des services de financement et d'assistance technique qui déboucheront sur une offre régulière de projets bien structurés et prêts à l'emploi".

Elles comptent travailler "ensemble pour aider les investisseurs à préparer des projets dans différents secteurs liés au commerce et aux investissements, dont le secteur de l'énergie, des transports et de la logistique, des plates-formes logistiques, de l'industrie manufacturière, de l'agroalimentaire, de l'hôtellerie et du tourisme, de l'exploitation minière, et des services, notamment de la santé, des TIC et de l'économie créative".

Le communiqué indique par ailleurs qu'Afreximbank "renforcera également les capacités du FONSIS afin que cette institution puisse, de manière indépendante, réaliser des activités de préparation de projets, de mobilisation des ressources tout en faisant du Sénégal une destination d'investissement attrayante".