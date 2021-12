Afrique de l'Ouest: L'opération anti-terroriste Koudanlgou 4 a permis l'arrestation de 300 suspects

Au Burkina Faso, les autorités font le bilan de l'opération militaire conjointe entre le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Togo et le Ghana qui s'est déroulée du 21 au 27 novembre.

Durant cinq jours, environ 5720 soldats ont mené des patrouilles de part et d'autre de leurs frontières communes. Planifiée et lancée au Burkina, cette opération " Koudanlgou 4 zone 2 " a permis d'interpeller 300 suspects dans le cadre de la lutte contre la progression du phénomène terroriste et des menaces à la sécurité nationale des pays membres de l'Initiative d'Accra.

Les forces burkinabè, ivoiriennes, togolaises et ghanéennes ont interpellé 300 suspects, parmi lesquels des individus recherchés par les services de sécurité. Plusieurs armes et des munitions ont été également saisies.

" Ces activités de sécurité ont permis d'interpeller plus de 300 suspects, dont plusieurs étaient recherchés par nos services de renseignements, et saisir 53 armes à feu et d'importantes quantité de munitions, une importante quantité d'explosifs et de dynamite "ou encore " 144 moyens roulant, véhicules et motocyclettes ", a égrené Maxime Koné, ministre burkinabè de la Sécurité.

Au Burkina Faso, cette opération Koudanlgou 4 a concerné les régions des cascades, du sud-ouest, du centre-est, centre-sud et du centre-ouest. Des régions frontalières de la Côte d'Ivoire, du Ghana et du Togo. Cinq bases terroristes ont été détruites, et une trentaine de terroristes tués au cours des combats selon le ministre de la Sécurité. " Notre doctrine est claire : il faut anticiper pour faire en sorte que, dans les zones qui n'ont pas totalement basculé, nous puissions très tôt maitriser la violence. Il y a un certain nombre de foyers difficiles qui ont été traités lors de cette opération. "

Les forces de défense et de sécurité burkinabè, togolaise, ghanéenne et ivoirienne ont détruit des champs de drogues et désamorcé des engins explosifs improvisés.