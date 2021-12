Cote d'Ivoire: Valorisation de la culture Sénoufo - Et de 2 pour le "Tainai Festival" de Korhogo

Promouvoir les immenses potentialités économiques et touristiques de Korhogo, valoriser le patrimoine culturel artistique et gastronomique du peuple Sénoufo, offrir une plateforme de rencontre, d'échange, de brassage des cultures et des peuples entre la jeunesse et les professionnels de l'Art et de la culture. Tels sont les objectifs de Germaine Noufé dite Mère Germaine en organisant la deuxième édition du festival des Arts et de la culture des jeunes de la Savane " Tainai Festival".

Ainsi, du 18 au 19 décembre prochain, la cité du Poro sera en effervescence. A l'affiche des festivités, danses traditionnelles, exposition de mets traditionnels, village artisanal, visite touristique, défilé en costume traditionnel, concours de dictée, poésie, Lecture, Jeux de société, prestation artistique meubleront cette édition.

Pour l'initiatrice de cet évènement tant attendu, il est important que la population ivoirienne soit au parfum de la culture Sénoufo. "A travers ce festival, nous voulons valoriser nos us et coutumes. Promouvoir la culture Sénoufo, en emmenant les jeunes à s'intéresser et à s'imprégner de leur tradition. En un mot, mettre en lumière les potentialités culturelles de cette région", dit-elle.

Deux jours durant, les festivaliers vont débattre autour du thème " Cohésion sociale, gage de stabilité et de développement ". En attendant, un Arbre de Noël sera offert aux 500 enfants orphelins de cette localité pour leur permettre de vivre de bons moments lors de cette fête.