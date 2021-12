Cote d'Ivoire: La " Science ouverte ", un nouveau concept pour démocratiser le savoir

Initié par les Etats-Unis, la " Science ouverte ou Open Science " est un nouveau concept qui regroupe toutes les activités qui concourent à l'ouverture de la science en permettant aux informations, aux données et aux résultats scientifiques d'être facilement accessibles. Elle vise à démocratiser l'accès au savoir.

Pour faire comprendre cette notion en Côte d'Ivoire, le Fonds national pour la science, la technologie et l'innovation (Fonsti) et le Programme d'appui stratégique à la recherche scientifique en Côte d'Ivoire (Pasres) organisent un atelier de réflexion sur la " Science ouverte ", du mardi 30 novembre au jeudi 2 décembre 2021, à N'Sah hôtel à Grand-Bassam.

Au dire des organisateurs, il est important que la Côte d'Ivoire adopte la " Science ouverte ". Elle permettra de mieux faire face aux difficultés singulières telles que le changement climatique, la menace des énergies fossiles et les pandémies comme le Covid-19...

Elle permettra aussi de partager les données des recherches dans tous les domaines d'activités par toutes les composantes de la société ivoirienne. Cette notion " peut également favoriser l'accélération du processus de développement socio-économique et culturel, en suscitant l'innovation technique et le progrès scientifique... ", a déclaré Dr Sangaré Yaya, secrétaire général du Fonsti.

Dans la même veine, Pr Coulibaly Aoua Sougo, présidente du Comité scientifique, a indiqué que ce nouveau concept vise à construire un écosystème dans lequel la science est plus cumulative, fortement étayée par des données, transparente, rapide et d'accès plus universel.

Poursuivant, elle a également confié que l'Unesco recommande la promotion de la "Science ouverte". C'est pour cette raison que le Fonsti s'est engagé. " Nous avons déjà engagé des projets ", a-t-elle déclaré.

Confiant de l'impact positif qu'aura cette notion dans son pays, le Pr Ouattara Djakalia a, au nom du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, rassuré que son ministère entend pleinement jouer son rôle institutionnel d'impulsion politique en vue de susciter un intérêt national autour du concept de la " Science ouverte et inclusive ".

De manière pratique, son département créera les conditions nécessaires à la mise en place de mécanismes innovants et de structures opérationnelles dédiés à la promotion et au développement de la " Science ouverte " en Côte d'Ivoire.

Prenant part par vidéo-conférence, le Dr Ana Persic de l'Unesco s'est penchée sur les " recommandations de l'Unesco sur la Science ouverte. Notamment, la Science ouverte qui renforce la collaboration scientifique et le partage des informations au profit de la science et de la société... "

Toutefois, elle a annoncé les principaux défis de cette recommandation qui sont, entre autres, l'importance d'infrastructures, notamment une connectivité internet fiable ; les liens entre les droits de propriété intellectuelle et la science ouverte...

Notons que cet atelier a bénéficié de l'implication de la National science foundation d'Afrique du Sud, de l'Unesco, du Fonds national suisse et du Sgci. Il a rassemblé des professionnels de l'information scientifique, des représentants d'institutions dédiées à la diffusion de l'information scientifique ou en charge de politiques de recherche, et des chercheurs, des dirigeants de sociétés savantes, directeurs des centres et institutions...

Les échanges au cours de cet atelier devraient permettre d'identifier des mécanismes à mettre en œuvre pour que cette science soit accessible à tout le monde.