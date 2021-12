Afrique: La ministre d'État plaide pour une plateforme de prévention des conflits en Afrique

Luanda — La ministre d'État chargée du domaine social, Carolina Cerqueira, a souligné mardi la nécessité de construire une plateforme solide (gouvernements, société civile, communauté artistique et scientifique, secteur privé et organisations internationales) pour le sauvetage de la paix, son maintien et la prévention des conflits et de la violence sur le continent africain.

Selon la gouvernante, qui s'exprimait lors de la cérémonie de clôture de la deuxième édition de la Biennale de Luanda, il est crucial que la paix fasse partie de cette manière d'être, de ressentir et de vivre la vie en communauté.

" Et la culture de la paix doit être le patrimoine de toute l'humanité et un héritage permanent et sûr pour les jeunes générations.

Notre continent n'est pas seulement riche en ressources minérales, il est aussi riche de sa culture et de son patrimoine immatériel, matériel et culturel ", a-t-elle précisé.

Carolina Cerqueira a déclaré que le moment était venu d'assumer la responsabilité de la réalité en tant qu'Africains et de rechercher des partenariats à l'intérieur et à l'extérieur du continent pour construire l'Afrique souhaitée, en s'appuyant sur la vitalité des diasporas africaines qui valorisent l'histoire et la culture commune.

" Notre vision de la paix s'adresse à l'Afrique que nous voulons, riche de sa diversité culturelle et dont les aspirations et la finalité doivent être l'objet de nos actions quotidiennes.

J'espère que chacun, de n'importe quel coin de notre continent, pourra apporter sa contribution pour renforcer notre large mouvement en faveur de la paix, de la fraternité et de la solidarité entre les peuples, qui s'est renforcé dans cette II édition de la Biennale de Luanda", a-t-elle affirmé.

Selon elle, ce n'est qu'ainsi que les Africains, sans perdre leur identité, pourront profiter de tous les avantages que le monde offre en termes de science, de technologie et d'innovation.

" Nous sommes conscients du fait que l'Afrique a encore un certain nombre de défis fondamentaux à surmonter.

Ce sont des défis qui vont de la faim et de la pauvreté, à l'insuffisance ou à l'inexistence d'infrastructures économiques et d'équipements sociaux capables de garantir le bien-être des populations ", a-t-elle admis.