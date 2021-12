Madagascar: Jeunesse - Des chèques de subvention remis à cinq jeunes entrepreneurs

A l'occasion de la cérémonie de clôture de Youthconnekt Madagascar 2021 - Tanora Mandrafitra ny Hoavy, la vice-ministre de la Jeunesse Juliana Ratovoson et la représentante résidente du PNUD à Madagascar, Natasha van Rijn, ont symboliquement remis à cinq jeunes entrepreneurs de Toliara et de Tolagnaro des chèques de subvention pour leur entreprises. Youthconnekt Madagascar, sous le signe de Tanora Mandrafitra Ny Hoavy ,s'est terminé samedi au ministère des Affaires Étrangères après deux journées riches en partage d'informations visant à inspirer davantage à l'action non seulement les jeunes mais également les institutions publiques et privées et les partenaires techniques financiers se déclarant engagés en faveur des jeunes à Madagascar.

" L'initiative Youthconnekt est certes née au Rwanda, et promue par le PNUD en Afrique comme étant un modèle pertinent pour aborder l'autonomisation de vous jeunes, pour devenir de vrais acteurs économiques, mais surtout c'est un esprit, c'est une conviction, c'est une ambition selon le constat que les jeunes ont la capacité de changer le destin de l'Afrique grâce à votre ténacité d'agir, à votre sens de l'innovation. Et pour valoriser cette force, nous devons unir les efforts pour vous accompagner dans vos démarches d'entrepreneuriat ", déclare Natasha van Rijn, représentante résidente du PNUD à Madagascar lors de la cérémonie de clôture de Youthconnekt Madagascar - Tanora Mandrafitra Ny Hoavy.

Appui aux jeunes

En adhérant officiellement à Youthconnekt Afrique en 2020, Madagascar s'aligne aux objectifs continentaux de créer 10 millions d'emplois en Afrique à travers l'entrepreneuriat des jeunes et d'identifier et former 1 million de jeunes hommes et jeunes femmes leaders qui prônent la proactivité d'ici 2023 et au plus tard en 2030. Le cadrage des dépenses à moyen terme 2021-2024 du programme Jeunesse du ministère de la Jeunesse et des sports à Madagascar prévoit au moins 297 000 emplois jeunes par l'entrepreneuriat à créer et soutenir.

La vice-ministre en charge de la Jeunesse, pour sa part, manifeste sa satisfaction par rapport aux deux jours de Youthconnekt à Madagascar et rappelle aux jeunes les enjeux de saisir les opportunités pour réussir, de prendre leur responsabilité d'agir aux niveaux familial, communautaire et national et exhorte au devoir de partager avec leurs pairs les acquis de Youthconnekt et des liens qu'ils ont tissés durant l'événement. " Vous êtes maintenant des ambassadeurs de Tanora Mandrafitra Ny Hoavy. Vous êtes des leaders dans votre communauté. Un bon leader partage et sait tirer les autres à se parfaire et contribuer comme lui au changement positif ", soutient-elle.