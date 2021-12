Afrique: UIP - L'Algérie élue membre du Comité exécutif international et du Groupe consultatif de haut niveau

Alger — L'Algérie a été élue membre du Comité exécutif international ainsi que du Groupe consultatif de haut niveau sur la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent de l'Union interparlementaire (UIP), et ce lors des travaux de la 143e assemblée de l'UIP, clôturés mardi soir à Madrid (Royaume d'Espagne).

"La participation active de la délégation parlementaire algérienne dirigée par le vice-président du Conseil de la nation, Ahmed Bennai, aux travaux de la 143e Assemblée de l'UIP et aux réunions connexes, a été couronnée par l'élection d'Ahmed Kharchi, vice-président du Conseil de la nation, en qualité de membre du Comité exécutif international de l'UIP après avoir été plébiscité par les membres du groupe africain, et ce en reconnaissance du rôle actif de la diplomatie parlementaire algérienne dans les différentes manifestations et activités de l'UIP", a précisé un communiqué du Conseil de la nation.

Cette élection, ajoute la même source, "intervient grâce aux efforts des relations solides du partenariat existant entre le Parlement algérien avec les différents parlements et groupes géopolitiques au niveau de l'UIP, en adéquation avec la relance et la dynamique sans précédent que connait la politique étrangère de l'Algérie, sous la supervision du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en devenant un acteur influent sur les plans continental et international".

Ledit groupe œuvre également pour "l'administration du programme conjoint sur le terrorisme et l'extrémisme violent entre l'UIP et le Bureau des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et le Bureau des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme (UNOCT), dans le but de faire connaitre les expériences des parlementaires à travers les instances onusiennes".