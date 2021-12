Madagascar: Évènement - " Kolo Olona " conjugue l'art contemporain et l'art du bien-être

Rassemblant plusieurs disciplines artistiques à travers une série d'expositions, de rencontres et de découvertes, " Kolo Olona " s'affiche dans plusieurs sites de la capitale.

PRENANT les allures d'un festival culturel et artistique fédérateur, qui prône tout aussi bien la pluridisciplinarité des artistes contemporains de la capitale que l'art du bien-être et de la beauté. " Kolo Olona " se découvre avec une programmation exclusive en ce début du mois de décembre. Une manifestation culturelle inédite donc, ce rendez-vous qui se tiendra du 5 au 18 décembre promet d'émerveiller le public féru d'art à travers les belles découvertes qu'elle exposera.

Un événement qui rentre dans le cadre de la célébration des 15 ans du projet " Kolo Vaika " porté entre autres par le couple d'artiste Faral et Hemerson Andrianetrazafy et l'association Vaika, il mettra en avant la création et l'innovation tout en valorisant la créativité, la sensibilité et l'individualité de chaque artiste qui y participe.

Telle une plateforme de création et d'échange artistique pluridisciplinaire donc, " Kolo Olona " égayera les sites suivants durant deux semaines, Aqua Villa à Antsakaviro, Tokotelo à Ambatomena et le Kabaloo à Androhibe. " Entre l'art plastique, la magie du verbe, la musique, la gastronomie ou encore l'art du bien-être et de la beauté, chaque participant à cet événement exprimera son talent de manière à communier également avec autrui " confie Faral Andrianetrazafy.

Solidarité

L'objectif de " Kolo Olona" n'est pas ainsi de dénigrer le sens commun qui régit la vie artistique actuelle, mais au contraire de raviver collectivement l'envie de créer chez tout un chacun. De cette manière, la complémentarité de chaque domaine artistique proposée enrichira à chaque fois les acquis de tous les artistes participants. " On ne peut bâtir un lendemain sans accepter la diversité comme source d'enrichissement, car un avenir sans la différence et l'altérité n'est pas souhaitable " souligne Faral Andrianetrazafy. Aux côtés de ses partenaires, l'association Vaika mise ainsi sur l'intelligence collective de chaque artiste pour permettre à une expression artistique commune d'émerger, afin de conjuguer comme il se doit l'art contemporain et l'art du bien-être.

Entre l'art visuel, la danse, le stylisme, la musique, la danse, la poésie et la gastronomie donc, ils seront plus d'une quarantaine d'artistes à exposer leur talent tout au long de ce " Kolo Olona ". La cérémonie d'ouverture du festival se tiendra le 5 décembre sur place à Antsahabe.