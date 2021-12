Madagascar: Mahajanga - Création d'une nouvelle ville à Amparehimahitsy

Petit à petit, la ville de Mahajanga commence à s'élargir vers la périphérie et n'est plus concentrée à l'intérieur. À voir la situation actuellement, le fokontany d'Amparehimahitsy se construit peu à peu, alors qu'auparavant il était peu habité. Bientôt, le fokontany sera alors animé et développé. Une nouvelle ville sera créée dans ce fokontany.

Situé le long de la RN4, à la sortie de Mahajanga, dans la commune rurale de Belobaka, district de Mahajanga 2, on assiste aujourd'hui à un aménagement du paysage et l'environnement local.

Lors de son passage, le Secrétaire d'État en charge des Nouvelles Villes et de l'Habitat, Andriamanohisoa Gérard, a ainsi convoqué une réunion avec les autorités dirigées par le Secrétaire général de la Région Boeny, ainsi que le Chef de district de Mahajanga 2, la Vice-présidente de l'Assemblée Nationale Rahantanirina Lalao et la Présidente de la Délégation Spéciale de la Commune urbaine de Mahajanga, pour discuter de l'emplacement de ce Projet présidentiel.

La réunion s'était déroulée à la salle de réunion de l'hôtel de Ville de Mahajanga avec les différents responsables des STD concernés par la création de la nouvelle ville.

" Ce projet entre dans le cadre de la mise en œuvre du 11e engagement et des visions du Président de la République pour la création de Nouvelles villes et Habitat. Il n'y aura plus de villes qui seront oubliées y compris Mahajanga ", a souligné le Secrétaire d'État.

Par la suite, une décision d'octroi de Titre Foncier au public a été avancée afin que tout le monde puisse y construire un habitat, selon le velirano du Président, pour une habitation décente pour tout le monde.

Un projet d'amélioration de la Ville de Mahajanga notamment des attraits touristiques tels que le bord de la mer et de la plage de Soma beach à travers le projet Miami a été aussi débattu. Un projet qui cadre dans le " Projet de modernisation de la ville : pôle urbain- pôle loisirs ".

Dans la commune urbaine de Mahajanga, la première nouvelle ville créée il y a plusieurs années se situe vers l'ancienne piste du côté d'Amborovy.