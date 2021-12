Cameroun: Chantier du stade d'Olembe - Ultimes vérifications

Le ministre Narcisse Mouelle Kombi a lancé hier les opérations de recettes techniques en prélude à la réception officielle de l'infrastructure et de ses annexes ce vendredi.

Les derniers jours sur le chantier du stade d'Olembe n'ont pas été de tout repos. L'entreprise Magil et ses sous-traitants ont donné un coup d'accélérateur aux tâches résiduelles à accomplir. A l'intérieur de l'arène de 60 000 places, les deux écrans géants opérationnels planent au-dessus des virages nord et sud. Aux abords de la pelouse, pas facile de respirer cette forte odeur de produits chimiques utilisés pour la pose du tartan.

Le passage est justement interdit sur le tartan fraîchement posé et qui recouvre le tour de piste. A l'extérieur, la tribune officielle dispose de ses nouvelles rangées d'escaliers, les rampes d'accès aux tribunes nord-ouest et nord-est posées par l'entreprise Razel.

C'est dans cette ambiance de fin de chantier que le ministre des Sports et de l'Education physique, Narcisse Mouelle Kombi, maître d'ouvrage des travaux, a lancé les opérations de recettes techniques. Il s'agit d'un moment important dans " la dynamique de l'opérationnalisation et de la mise à disposition " du complexe sportif d'Olembe. C'est une phase marquant l'achèvement de la construction d'ouvrage à travers " le recensement des tâches devant garantir la conformité des performances contractuelles et créer les conditions optimales de la maintenance des différents systèmes visant à assurer le respect des spécifications techniques ".

La commission installée à cet effet le 23 novembre dernier va procéder en deux étapes. D'abord, les vérifications pièce par pièce du respect des équipements prévus dans le marché commercial entre le maître d'ouvrage et Magil. Elles seront assorties éventuellement d'observations à l'issue de l'inspection des 500 pièces répertoriées. Ensuite, il sera effectué le " commissining " entamé depuis le début de la semaine.

Il s'agit des tests de mise en service des réseaux, des terminaux et de la qualité des différentes fonctionnalités (la sonorisation, la climatisation, de l'éclairage, etc.). Un contrôle assurance-qualité se faisant sur la base des autocontrôles de Magil. L'entreprise Egis, présente à ces opérations de recettes en qualité d'expert, affiche son optimisme à deux jours de la réception officielle du stade par le gouvernement. " On peut dire que tout est ok. Il n'y a pas de crainte à avoir. Nous sommes avec Magil depuis plus de 18 mois. Nous vérifions en permanence ses fiches qualité ", indique David Aube, représentant d'Egis.

En ouvrant ces opérations, Narcisse Mouelle Kombi a réitéré avec force et énergie que le site d'Olembe accueillera les cérémonies d'ouverture et de clôture ainsi que les matchs du groupe A de la CAN TotalEnergies 2021. Le président du COCAN 20-21 a remercié l'ensemble des acteurs et des partenaires ayant concouru aux résultats satisfaisants enregistrés à ce jour. Rendez-vous a été pris le 3 décembre 2021 pour la cérémonie de réception officielle.