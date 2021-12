Cameroun: Spectacle - Des percussionnistes coréens à Yaoundé

La troupe Drum Tago a donné un show rythmé et spectaculaire vendredi dernier à Yaoundé dans le cadre des 60 ans des relations d'amitié Cameroun-Corée du Sud.

Un voyage rythmique et fort en sensations offert par le groupe d'instrumentistes coréens Drum Tago. Le 26 novembre dernier à Yaoundé, à l'occasion de la célébration des 60 ans d'amitié entre la République Corée et le Cameroun, cette troupe reconnue dans le monde pour son jeu spectaculaire de tambours et autres percussions traditionnelles, est venu illuminer les regards du public camerounais. Cette prestation organisée à l'Hôtel Hilton à Yaoundé par l'Ambassade de la République de Corée au Cameroun s'est tenue en présence de S.E. Jonghan Kim, ambassadeur, et de nombreux invités.

Tago et son slogan " Beat the world to light ", mène diverses activités créatives basées sur l'art traditionnel. Tago vise à promouvoir l'excellence de la musique coréenne dans le monde par le biais d'activités créatives. En 2015, Tago a été désigné comme une organisation artistique professionnelle de Séoul. En 2016-2017, Tago a participé au Edinburg Fringe Festival (l'un des trois plus grands festivals de percussions du monde). En 2018-2019, ils ont joué activement en Europe, en Amérique du Sud et en Amérique du Nord. Tago essaie toujours de trouver de nouvelles choses et de donner du plaisir et de la bonne musique au public.