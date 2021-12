Cameroun: Droits de retransmissions TV - Comment faire du chiffre

Dans la perspective de la CAN, l'Union africaine de radiodiffusion a lancé hier à Yaoundé, en présence du Mincom René Emmanuel Sadi, un séminaire à l'endroit des responsables marketings et commerciaux.

Depuis hier, des directeurs commerciaux et marketings des radio-télévisions du continent venus notamment du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de la Tanzanie, du Niger, de la Gambie, etc sont en formation à Yaoundé. Au Djeuga Palace, sous la houlette de l'Union africaine de radiodiffusion (Uar), ils apprennent à rentabiliser les sommes déboursées pour l'acquisition des droits de retransmissions télévisées d'un évènement sportif majeur. C'était en présence de René Emmanuel Sadi, ministre de la Communication. Une rencontre qui se déroule dans le cadre des préparatifs de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des nations que le Cameroun accueille du 9 janvier au 6 février 2022. Il s'agit en réalité de deux journées de réflexions stratégiques sur l'exploitation qui peut être faite sur lesdits droits.

" Commercialisation et exploitation des droits de retransmission des évènements sportifs " est le thème de cette réflexion. Il est question d'amener les directeurs commerciaux et marketings à travailler un peu plus pour maximiser les revenus des télévisions. Mais avant toute chose, il fallait apprendre à ces dirigeants à comprendre le contrat qui lie l'Uar à la CAF. Et surtout, de les amener à savoir ce qu'ils peuvent faire en matière de marketing en particulier.

Six modules font l'objet d'un examen approfondi du séminaire qui s'achève ce jour, à chaque fois, à savoir " L'environnement des évènements sportifs mondiaux ", " médias et sport ", " l'acquisition des droits de retransmissions des évènements sportifs ", " l'exploitation commerciale des droits de retransmission de ces évènements " et le " monde du sport en permanente mutation ". Dans son allocution, le directeur général de l'Uar, Grégoire Djaka ; a remercié le Cameroun pour la qualité des studios et autres installations ultramodernes mises à la disposition des journalistes qui viendront assurer la couverture médiatique de la CAN. Il a reconnu avoir fait le tour des villes hôtes et est satisfait de tout ce qu'il a vu à Yaoundé, Douala, Bafoussam, Garoua et Limbe.

A son tour, le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi a salué " la bataille gagnée par l'Uar visant à la démocratisation dans l'accès des pays africains au droit de retransmissions des plus grands évènements sportifs du monde. Là où les grands mastodontes dictaient leur loi aux plus faibles ". Pour cet évènement sportif majeur à venir, l'Uar entend faire un déploiement jamais égalé. Près d'une centaine de personnes va concourir à la médiatisation de cet évènement afin d'en assurer le succès.