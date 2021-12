Cameroun: Livre - " Délivrés de la Covid-19 "... par la foi

L'ouvrage de Véronique Rosette Ivaha Diboua, témoignage du passage du couple éprouvé pour cause d'affection au Coronavirus a été dédicacé le 25 novembre dernier à Douala.

Pour Véronique Rosette Ivaha Diboua, épouse du gouverneur de la région du Littoral, son époux et elle-même sont des miraculés. Ils ont été " miraculeusement délivrés de cette faucheuse par la grâce souveraine de Dieu ". Cela relève d'autant plus du miracle que le Covid-19 tué des centaines de milliers de personnes à travers le monde. En écrivant l'œuvre dédicacée jeudi dernier, l'épouse du gouverneur du Littoral réalise le vœu qu'elle avait formulé à Dieu face à l'état critique de son mari. " Le 5 avril 2020, alors que mon mari est au plus bas de son état, je fais ce vœu à Dieu : si tu lui redonnes la vie, si tu nous sauves de ce naufrage, je témoignerai ".

C'est donc cette histoire de combat entre la vie et la mort, de la victoire de la vie sur la mort que l'auteure raconte dans ce livre de 86 pages subdivisé en cinq articulations. La cérémonie de dédicace a réuni tout le gratin administratif et politique de la capitale économique. Tant chacun avait à cœur de ne pas rater cette incursion dans la vie intime d'un haut commis de l'Etat et de son épouse, éprouvés par la pandémie.

Dans l'avant-propos, l'auteure délivre les objectifs de son œuvre à savoir, entre autres : rendre grâce à Dieu pour leur guérison miraculeuse dont le principal ressort est la compassion divine ; rappeler aux lecteurs que " rien n'est impossible à Dieu "... Pour l'archevêque de Douala, Mgr Samuel Kleda, ce témoignage valait la peine d'être fait. " Il donne la leçon d'amour. C'est au nom de cet amour qu'ils sont restés ensemble face à cette maladie. Elle a voulu partager la souffrance de son mari. Et le fait que le gouverneur ait accepté de partager ces moments avec le public, c'est quelque chose de très bien ", a soutenu Mgr Samuel Kleda, non sans réaffirmer l'efficacité de son produit.

L'une des leçons que tire le gouverneur du Littoral de cette maladie est celle de la vulnérabilité de l'être humain, qui ne peut pas aller contre la volonté de Dieu. Samuel Dieudonné Ivaha Diboua, en chrétien convaincu, soutient que leur guérison ne relève pas d'un examen qu'ils auraient réussi par leurs propres moyens. Il s'agit tout juste de la grâce de Dieu. Le livre paru aux éditions " Patrimoine " a été préfacé par Pr Jacques Chatué. La postface quant à elle porte la griffe du Dr Rolland Dieudonné Mpamé.