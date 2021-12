Afrique: La Chine exhorte ses ressortissants à évacuer 3 provinces de l'est de la RDC

L'ambassade de Chine en RDC exhorte ses ressortissants à évacuer trois provinces de l'est du pays. Un avis qui fait suite à plusieurs vols à mains armés et enlèvements de Chinois dans les mines de la région ces derniers jours.

Les ressortissants Chinois en Ituri, au Nord-Kivu et au Sud-Kivu sont priés d'évacuer dès que possible. Cet avis de l'ambassade de Chine en RDC est associé à une demande de signalement avant le 10 décembre prochain pour les personnes qui se trouvent dans les zones à risques, notamment autour de Bunia et Djugu en Ituri, Beni et Rutshuru au Nord-Kivu et Fivi, Uvira et Mwenga au Sud-Kivu.

Attaques de mine d'or

Un avis d'évacuation doublé d'un appel à la responsabilité : " ceux qui refusent de communiquer leurs informations et insistent pour se rendre ou rester dans ces trois provinces seront tenus personnellement responsables des conséquences ", précise le journal d'État Global Times, qui reprend le communiqué de l'ambassade.

Plus généralement, la Chine recommande à ses ressortissants ainsi qu'aux " institutions financées par la Chine " en RDC de prêter une attention particulière à la situation locale. L'attaque contre une mine d'or artisanale dans le nord-est du pays a fait quatre victimes, dont deux chinois, le 24 novembre dernier. Cinq autres ressortissants chinois ont été enlevés par des hommes armés non identifiés dans le Sud-Kivu.

Risque sécuritaire

Mardi au Forum de la coopération sino-africaine de Dakar, Wang Yi, le ministre chinois des Affaires étrangères a demandé au Vice-Premier ministre Christophe Lutundula d'obtenir la libération des otages chinois le plus vite possible.

" Le Parti communiste et gouvernement chinois attachent une grande importance à la sûreté et à la sécurité des entreprises chinoises et des ressortissants chinois à l'étranger ", a rappelé le conseiller d'état.

Dans un discours qui a précédé ce 8ème rendez-vous de la Chine-Afrique, le président chinois a rappelé les 7 principes à respecter lorsque les entreprises chinoises veulent signer des accords sur les nouvelles routes de la soie chinoise, dont une meilleure prise en compte du contexte sécuritaire.