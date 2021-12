Maroc: Covid-19 - Le secteur du tourisme de nouveau en difficulté

Depuis lundi, les vols réguliers à destination et en provenance de France sont suspendus pour une durée de deux semaines. Les acteurs du secteur, déjà très éprouvés par la fermeture précédente de plusieurs mois, s'inquiètent pour leur avenir.

À la réception de ce grand hôtel de Marrakech, Saïd est venu régler les dernières annulations avant la fermeture de l'établissement ce mercredi, comme beaucoup de structures hôtelières. " La majorité vont fermer. On attend juste le rapatriement des derniers touristes qui sont coincés au Maroc et il n'y aura plus de touristes. C'est vide oui, malheureusement c'est vide ", se désole-t-il.

La fermeture est annoncée pour deux semaines mais Saïd se prépare à au moins un mois de chômage et il ne sait pas encore s'il va recevoir des aides de la part de l'État ou de son employeur. " On ne sait pas encore comment ça va se passer. Peut-être qu'ils ont prévu quelque chose mais rien d'officiel pour le moment. Ce n'est pas encore clair, on attend des choses officielles. C'est terrible pour quelqu'un qui a une famille, des enfants et tout ça. Ce n'est pas facile à gérer ", raconte-t-il.

Amin, lui, est directeur de l'agence Accacia voyage à Zagora. Il propose des activités comme du trek et bivouacs dans le grand sud du Maroc. Il est partagé entre sentiment d'injustice, de colère mais aussi de compréhension et de fatalisme : " On a la plupart de nos clients qui sont Français et avec la fermeture des frontières oui, on a un impact. Surtout que Noël et le Nouvel an, c'est une période de vacances, de forte activité chez nous. Donc effectivement, ça nous affecte énormément. Ça va être catastrophique pour tous les domaines du tourisme. "

En tout cas, tous espèrent la réouverture des frontières au plus vite. Au Maroc, le tourisme représente environ 10% du PIB et il a déjà été parmi les secteurs les plus touchés par la crise sanitaire de 2020, selon les autorités marocaines.