Togo: Les victimes invitées à porter plainte contre la CEET

Depuis quelques jours, les populations se plaignent des coupures intempestives du courant électrique qui ont d'ailleurs endommagé les équipements de quelques unes. Observant cette situation, la Ligue qui prend la défense des consommateurs du Togo, invite le Ministre des Mines et de l'Energie, et aussi la Direction Générale de la CEET à communiquer sur les causes de ces coupures.

La LCT (Ligue des Consommateurs du Togo) dans un communiqué en date du 30 novembre 2021, s'est penché sur le désarroi provoqué par des coupures intempestives du courant électrique ; et cela, sans information préalable à l'endroit des consommateurs.

" Ce même phénomène s'observe dans certaines préfectures de notre pays, notamment dans le Kloto où les populations ont l'impression d'être oubliées. Leur désarroi est d'autant plus grand que leurs activités économiques sont négativement impactées par ces coupures ", lit-on dans le communiqué de la LCT.

Après avoir invité le Ministre des Mines et de l'Energie, et plus précisément la Direction Générale de la CEET à s'expliquer sur ces coupures qui ont créé énormément des dommages aux ménages ainsi qu'aux entreprises qui ne disposent pas d'énergie de substitution, la LCT demande à la CEET de ne ménager aucun effort pour que la situation se normalise dans un bref délai, tout en respectant toutes les obligations de communication et d'information vis-à-vis des consommateurs.

Pour finir, la Ligue de Emmanuel Sogadji encourage les consommateurs dont les équipements ont été endommagés à porter plainte, car une violation sans réparation ou couverte de silence est une complicité pour ladite violation.