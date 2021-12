Afrique: Expo 2020 à Dubaï - Maurice dans la cour des grands enjeux

Le monde, ses rêves d'un avenir meilleur, et ses projets d'un développement durable à l'aune du changement climatique et de l'ère post-COP 26 ont pris racine dans le désert entre Dubaï et Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. Il n'y avait que du sable ici. Mais depuis le 1er octobre dernier, c'est devenu le site le plus visité à l'international.

L'exposition universelle 2020 (qui se tient en 2021 avec le report dû à la pandémie), s'étend sur une durée de six mois. Mobilité, durabilité, opportunité, les différents quartiers de l'exposition rendent hommage au thème de cette année "Connecter les esprits, créer l'avenir". L'objectif des "expositions universelles", qui existent sous diverses formes depuis plus de deux siècles, permet aux nations de présenter de nouvelles technologies, produits et idées pour affronter les défis et menaces communs. Dans le temps, avant les voyages de masse et l'avènement du tourisme, les expos universelles étaient l'un des rares moyens pour découvrir d'autres cultures et le monde dans son ensemble, sous un seul toit.

Si le secrétaire général des Nations unies n'avait pas mâché ses mots par rapport au pacte mondial "pas suffisant" pour prévenir les perturbations climatiques, António Guterres se veut plus optimiste dans son message adressé aux visiteurs de l'exposition universelle : "La mission est possible si chaque humain joue son rôle individuellement et collectivement. Il est temps de passer en mode urgence. Il faut mettre en exergue le pouvoir de l'ingéniosité et de l'innovation, mais aussi le pouvoir de la coopération et la façon dont les pays se rassemblent, unis dans une vision commune."

Pour les Nations unies, c'est avant tout une occasion unique d'expliquer sa mission dans la résolution des problèmes mondiaux, comme le Covid-19 et le changement climatique, et de rappeler les Objectifs de développement durable d'ici 2030.

Au bouillant Media Center, on rappelle une devise : "Connecting Minds, Creating the Future is our theme and our purpose and is based on the belief that innovation and progress are the result of people and ideas coming together in inspiring new ways." Pourquoi trois sousthèmes ? Opportunité : pour développer le potentiel pour qu'individus et communautés puissent définir ensemble le futur. Mobilité : pour créer les conditions pour le mouvement de personnes, de produits et d'idées plus efficace et efficiente, physique ou virtuelle. Durabilité : respecter et vivre en harmonie avec le monde où nous vivons afin d'assurer un futur plus propre, plus sûr et plus sain pour tous.

Nous sommes dans le district dit Opportunité, à la recherche du pavillon mauricien au milieu des géants de ce monde qui en jettent plein les yeux avec des architectures les unes plus futuristes que les autres. Chaque "grand" pays entend montrer la voie du progrès humain.

Pas loin du pavillon des Émirats arabes unis, conçu pour représenter un faucon prenant son envol, et un pavillon européen en forme d'arche qui produit plus d'énergie qu'il n'en consomme, nous apercevons le petit espace réservé à Maurice. Le sourire et l'accueil compensent le manque de moyens. C'est vrai en même temps : à Maurice nous n'avons pas de grandes ressources, hormis nos ressources humaines, qui arborent l'entrée du pavillon mauricien. Le bleu de l'océan, le rouge des produits et fruitspéi, le jaune de nos industries en développement et le vert de nos racines du futur sont les thèmes mis en avant. Le staff mauricien, dans cet océan d'enjeux mondiaux, se montre courageux et défend patriotiquement les couleurs du quadricolore.

Ce qui rejoint ce que Ken Poonoosamy, commissaire général du pavillon et directeur général de l'Economic Development Board (EDB) de Maurice, avait déclaré, le mois dernier lors de l'ouverture, que l'exposition universelle est la vitrine de ce que l'humain peut faire de mieux, et dans cette démonstration des compétences et des savoirs, Maurice détient une place : "En lien avec le slogan de l'exposition, Connecter les esprits, Créer le futur, nous souhaitons raconter notre vécu, faire découvrir nos traditions qui sont à la confluence de plusieurs cultures. Nous voulons aussi montrer que nous avons une vision quant à l'avenir, par exemple dans les domaines technologiques, numériques, financiers, du développement durable ou de l'industrie océanique."

Maurice, loin des polémiques nationales, estime qu'il serait absurde de vouloir rivaliser avec les colosses indien ou britannique (le pavillon du Royaume-Uni, s'inspirant de la pensée du scientifique Stephen Hawking, imagine les modalités de communication de l'espèce humaine avec des formes de vie non-terriennes), il faut plutôt trouver sa place dans le concert des nations, en reconnaissant à chacun d'entre nous sa place sur la mappemonde, face aux grands enjeux auxquels l'humanité fait face...

(de Dubaï)

En chiffres

► S'étalant du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022, le programme s'articule autour de dix semaines thématiques et de 18 journées internationales, chacune explorant des questions d'importance mondiale.

► Le site de l'Expo 2020 s'étale sur 4,38 km2.

► 192 pays font partie de ce gigantesque événement.

► Plus de 220 événements ont lieu dans le cadre du programme. Celles-ci vont des grands forums et conventions publiques aux séminaires et ateliers.

► L'Expo 2020, c'est aussi un festival culinaire avec 200 restaurants proposant les traditions et les cuisines du monde entier.

► Le ticket d'un jour pour accéder à l'exhibition est à USD 26, mais un minimum de deux jours de visite est recommandé afin de pouvoir visiter convenablement les différents pavillons.

► 30 000 volontaires des Émirats arabes unis et du reste du monde contribuent au bon fonctionnement de l'événement.

► Plus de 200 000 emplois ont été créés pour l'Expo.

► Deux projets d'héritage significatifs et à long terme émergeront du Programme for People and Planet : un pour les humains et un pour la planète.

► Le Sustainability Pavilion aspire à être un bâtiment autonome générant 100 % de son approvisionnement en énergie et en eau.

► Plus de 25 millions de visiteurs sont attendus à l'Expo. Le va-et-vient incessant de personnes de plusieurs nationalités donne un air de célébration de l'humanité à cet événement hors-norme.

► L'Expo 2020 est l'événement mondial en termes de pourcentage le plus élevé de touristes ; 70 % des visiteurs viennent des quatre coins du monde.

► Le 2 décembre marque le 50e anniversaire de la création des Émirats arabes unis, ce qui accentue les festivités à l'Expo 2020.

Le "Sustainability Pavilion": une plateforme pour le changement

La durabilité est l'un des trois sousthèmes clés de l'Expo 2020, et l'évènement de six mois servira de plate-forme pour favoriser le changement, partager des solutions et explorer de nouvelles idées qui nous encouragent à agir collectivement, afin de sauver notre planète. Le sousthème touche aux dimensions environnementales, économiques et sociales des lieux où nous vivons et cherche à créer des impacts environnementaux positifs à l'échelle nationale, régionale et mondiale.

Le Sustainability Pavilion de l'Expo 2020, nommé Terra (ce qui signifie Planète Terre), donne vie à l'engagement des Émirats arabes unis et de l'Expo 2020 en faveur de la durabilité, agissant comme un catalyseur de changement dans la région et dans le monde. Terra - Le Sustainability Pavilion souligne l'urgence de lutter contre les impacts environnementaux négatifs, causés en grande partie par le comportement humain, à travers une expérience engageante, ludique et personnelle qui est conçue pour permettre aux visiteurs, en particulier les enfants, de comprendre leur impact sur l'environnement, briser le cycle de consommation et promouvoir le changement. Le pavillon donne également l'exemple en matière de conception de bâtiments durables, s'étendant à l'héritage post-événement de l'expo 2020, lorsqu'il deviendra un centre des sciences qui servira à inspirer pour des choix durables pour les générations à venir.

Les bons exemples

► Eau - Abel Cruz a aidé à résoudre le problème des pénuries d'eau à Lima, au Pérou, en installant des filets antibrouillard qui récoltent le brouillard et le transforment en eau.

► Alimentation - Mariam Al Juneibi est une agricultrice biologique qui promeut l'agriculture durable et les pratiques alimentaires saines, tout en encourageant les gens à cultiver des légumes aux Émirats arabes unis.

► Énergie - Fatma Juma Haji est un maître formateur qui enseigne à d'autres femmes à installer des panneaux solaires, aidant à créer de l'énergie durable à Zanzibar, où moins de 4 % de la population a accès à l'électricité.

Les guides du Pavillion de l'Opportunité viennent de pays et d'horizons très différents, mais leurs histoires inspireront les gens à agir, à changer leur comportement et à être plus conscients des choix faits au cours de leur vie quotidienne.

La "Pledge Room" complète l'expérience de l'exposition. Les visiteurs entrent dans cet espace à l'envers "à travers les nuages" et sont invités à s'engager dans une action qui fera une différence dans leur vie et celle de leur communauté.