Cote d'Ivoire: "L'amour et la vérité se rencontreront, la justice et la paix s'embrasseront" - Les séminaristes d'Ebimpé se concentrent sur l'étude, la prière et le travail

Ebimpé (Agence Fides) - "L'école, l'étude, la prière, le sport et le travail. Ce sont quelques-uns des points fixes autour desquels se tiennent les journées dans notre séminaire d'Ebimpé", explique le père Leopoldo Molena, prêtre de la Société des Missions Africaines, dans une mise au point sur la situation sociale et politique en Côte d'Ivoire, et en particulier sur le séminaire SMA dont il est le recteur. "Comme dans le reste du monde - lit-on dans la note reçue par l'Agence Fides - la population de la Côte d'Ivoire a été touchée par la pandémie de Covid avec les effets conséquents sur le coût de la vie et le chômage. Le coût des transports, de l'éducation et des produits de première nécessité a augmenté. Le lockdown, la fermeture prolongée des salles, des lieux de culte et de divertissement, a également eu un impact majeur sur les relations sociales."

"Nos séminaristes SMA sont au nombre de 39 cette année, dont six nouveaux. Nous sommes une communauté internationale et interethnique : les différentes langues, cultures et pays représentent le défi et la richesse de notre être ensemble", explique le missionnaire. Dans notre séminaire SMA d'Ebimpé, à environ 25 km de la capitale Abidjan, nous nous sommes fixés le thème de la nouvelle année : "Amour et vérité se rencontreront, justice et paix s'embrasseront". Le retour des séminaristes de leurs vacances cette année a été un peu houleux, en raison des voyages difficiles et cahoteux. L'année a commencé par une retraite spirituelle de deux jours, dirigée par l'un de nos formateurs. Ensuite, il y a eu une courte formation sur la gestion des émotions, animée par Sœur Teresa Verger, psychologue. L'école de théologie, à l'ICMA, l'Institut catholique missionnaire d'Abidjan, a démarré le 13 septembre.

Le père Molena a également évoqué la situation politique du pays. "Le problème de la réconciliation et de la paix n'est toujours pas résolu. C'est un processus qui avance encore timidement. Le retour dans le pays et sur la scène politique de l'ancien président Laurent Gbagbo (jugé par la Cour pénale internationale, et acquitté de l'accusation d'avoir commis des crimes de guerre) jusqu'à hier était effrayant, mais après une rencontre de clarification avec l'actuel chef de l'État Alassane Ouattara, les choses semblent se diriger vers une solution positive (voir Agence Fides 20/10/2021). Dans ce processus de réconciliation - souligne le père Molena - l'Église a également beaucoup contribué, avec des messages forts et provocateurs du cardinal Jean Pierre Kutwa, Archevêque d'Abidjan."