Cote d'Ivoire: Kundé 2021 - Un succès, symbole de résistance et de résilience

Le jury du Kundé 2021, présidé par Kassoum David Koné, a attribué le Kundé d'or, la reine des catégories, à l'artiste burkinabè, Donsharp De Batoro. Et ce, en plus du Kundé du meilleur clip vidéo pour son œuvre " Soundjata, le fils du buffle ". Le Kundé du meilleur artiste de l'Afrique de l'Ouest 2021 est revenu à l'artiste ivoirienne Josey, comme ce fut le cas en 2016. Et celui du Kundé du meilleur artiste de l'Afrique centrale à Inoss-B de la République démocratique du Congo.

Le parolier Donsharp De Batoro, Kundé d'or 2021, l'auteur de " Parenté à plaisanterie ", de " L'Afrique vous parle ", de " Africa Téré ", de " Je viens de là " (link is external), de " Soundjata "... a ainsi été distingué pour son œuvre qui, selon le jury, était d'une bonne qualité technique et artistique doublée d'un succès commercial et médiatique.

Cette 20e édition des Kundé, la cérémonie de récompense des meilleurs artistes du Burkina Faso qui s'est déroulée, le 26 novembre, au Palais des sports de Ouaga 2000, était placée sous le thème : " Résistance et résilience, le Burkina Faso reste debout ! ". Thème d'actualité au pays des Hommes intègres, il vise à soutenir les Forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme. " Quand vous suivez les évènements au Burkina Faso, à tout moment on pouvait avoir un coup de fil ou bien on pouvait nous dire de ne pas tenir cette édition. Véritablement, c'est de la résistance et de la résilience. C'est dans la même veine que le Fespaco, le tour du Faso, pour dire qu'il y a des problèmes certes, mais la vie continue. Je pense que c'est un pari réussi ", a souligné l'initiateur des Kundé, Jah Press.

Après son sacre, Donsharp De Batoro a exprimé toute sa reconnaissance au Kundé qui met ainsi en lumière l'art oratoire. " C'est une satisfaction surtout qu'au-delà de ma modeste personne, c'est tout un courant, un pan, c'est une articulation de la musique qui a été récompensée que j'ai nommé l'art oratoire, le slam. Je dédie cette récompense à tous les faiseurs de cet art... qui s'adresse directement à la matière grise. C'est une musique de conscientisation ", s'est réjoui le parolier Donsharp De Batoro. Étaient en compétition, dans cette catégorie, les artistes Amzy, Cisby, Dez Altino, Donsharp De Batoro et Imilo Lechanceux.

Natif de Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire, Donsharp De Batoro, de son nom à l'état civil Seydou Batoro, a rejoint le Burkina Faso pour ses études supérieures après son baccalauréat. Fils d'un pépiniériste, ce parolier, artiste engagé, est devenu fleuriste du verbe et manipule avec aisance la langue de Molière. Ce qui confère à ses textes une force qui traverse le temps et les frontières.

Inspiré par Bomou Mamadou, il ne s'en cache pas, l'artiste est un virtuose de la guitare électrique, la guitare traditionnelle communément appelé kundé, le clavier. Ce percussionniste a également à son arc la maîtrise du balafon et du tam-tam.

Donsharp De Batoro se dit reconnaissant à un de ses aînés, Ibrahim Ologuem, qui lui a offert son premier texte dans cette façon de faire. Ce griot des temps modernes affirme : " De l'art oratoire africain à l'ancienne, je fais cette musique de fusion entre paroles et instruments pour mieux véhiculer mes messages ".

Dans son œuvre, il aborde les valeurs culturelles, l'écologie, la justice sociale, les conditions de la femme, la perfidie des outils de communication, la dette, la migration et bien d'autres thèmes.

Au cours de cette édition qualifiée de spéciale par l'initiateur et le Commissaire général du Kundé, Salfo Soré dit Jah Press, il a été pris en compte pour distinguer les artistes, les œuvres sorties sur deux ans, du 1er mars 2019 au 28 février 2021. Ce qui fait que les nominés sont au nombre de cinq par catégorie au lieu de trois les éditions précédentes.

Au cours de cet événement culturel majeur du continent, très attendu des mélomanes, des médias, des artistes et des professionnels du show-biz burkinabé et africains, l'on a assisté à un déferlement d'artistes de renom qui ont marqué la musique, le champ artistique africain.

Henri Dikongué (Cameroun/France), Thierry Cham (Guadeloupe/France), Général Defao (RD Congo), Roga Roga (Congo), Vegedream (Côte d'Ivoire/France), Josey (Côte d'Ivoire), Nomcebo (Afrique du Sud), Innoss'B (RD Congo) ont donné un cachet spécial à cette 20e édition qui avait pour marraine la Première dame du Burkina Faso, Sika Kaboré.

L'" After Kundé ", un concert géant, a tenu toutes ses promesses, le samedi 27 novembre 2021, au Palais des sports de Ouaga 2000 avec Vegedream (Côte d'Ivoire/France), Josey (Côte d'Ivoire), Innoss'B (RD Congo), Nomcebo (Afrique du Sud) et bien d'autres artistes.

