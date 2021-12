Cote d'Ivoire: Fête de fin d'année - Le Conseil National de Lutte contre la Vie chère en " guerre " contre toute surenchère sur le marché

La période de fin d'année est marquée par deux grandes fêtes, à savoir la fête de Noël et le Nouvel an. Cette période festive est caractérisée sur le plan économique par un accroissement de la consommation. Les populations se ruent dans les marchés et les grandes surfaces pour s'approvisionner en vêtements, articles de décorations et surtout en produits alimentaires de première nécessité et de grande consommation.

Au constat, fait remarquer le Cnlvc, c'est également à cette période compte tenue de la forte demande, que l'on peut assister à des hausses délibérées de prix des produits de grande consommation.

" Face à cette situation, le Ministre du Commerce et de l'Industrie, Monsieur Souleymane Diarrassouba a engagé toutes ces équipes dans le but d'intensifier la sensibilisation des commerçants sur le respect des prix conseillés par le Gouvernement ", indique le Cnlvc dans sa note.

A cet effet, le Conseil, soucieux de préserver le pouvoir d'achat des consommateurs, organisera une visite de terrain dans la région de l'Agneby-Tiassa à Agboville le jeudi 02 décembre 2021.

L'objectif de cette visite de terrain, conduite par la Secrétaire Exécutive du Cnlvc, Dr Ranie-Didice Bah-Koné, est de sensibiliser les commerçants au respect des prix conseillés par le Gouvernement durant la période de fin d'année. Il s'agira notamment pour le Cnlvc d'amener les commerçants à s'abstenir de toute spéculation en cette période de fêtes.

Cette visite sera également l'occasion pour le Cnlvc de rendre opérationnel le Comité Local de Lutte contre la Vie Chère d'Agboville présidé par le Préfet de région. Ce comité est composé du Directeur Régional du Commerce et de l'Industrie, du Directeur Régional de l'Agriculture et du Développement Rural ; du Directeur Régional des Ressources Animales et Halieutiques ; du Directeur Régionale des Transports ; dule Chef d'Antennes Régional d'Office d'aide à la Commercialisation des Produits Vivriers (OCPV) ; du Commandant de la Gendarmerie ; du Préfet de Police ; du Représentant de la Fédération d'association de consommateurs agrée au niveau national et du Représentant de la Fédération d'association de commerçants agréé au niveau national.

Placé sous la coordination du Secrétaire exécutif du Cnlvc, les Comités Locaux ont pour mission de veiller, au niveau local, à la mise en œuvre de la stratégie de lutte contre la hausse du coût de la vie.

Pour rappel, le Conseil National de Lutte contre la Vie Chère a pour mission principale d'assurer la coordination et le suivi de la mise en œuvre des stratégies de lutte contre la vie chère définies par le Gouvernement ivoirien.