Ile Maurice: Casino - Les licenciés feront une grève de la faim s'ils ne sont pas réintégrés

Les huit employés du Grand Casino du Domaine les Pailles sont las d'attendre. Ils disent avoir été injustement renvoyés alors que d'autres ont été réintégrés à leur poste. Ils maintiennent la pression et espèrent que le Premier ministre entendra leur cri du coeur, raison pour laquelle ils manifestent à 11 h 45 devant le Parlement depuis lundi jusqu'à la fin de semaine.

Les licenciés ne fléchiront pas, déclare Corine Janson, l'une des membres de la Casino Employers Union (CEU). "On demande que nos collègues soient de nouveau intégrés. Lundi prochain, nous allons tenir une conférence de presse au Centre Marie Reine de la Paix pour faire un bilan de cette semaine de manifestations." Toutefois, une lueur d'espoir lui permet d'envisager un heureux dénouement. "Une lettre a été envoyée au Premier ministre. Et ce dernier a répondu. Il a demandé plus de renseignements sur ces cas. C'est un peu positif." Mais ce qui l'agace, ce sont les agissements du ministre des Finances. "Il semble qu'il n'entende pas les cris. Il fait la sourde oreille. Des messages lui ont été personnellement envoyés de même que des lettres, mais on a l'impression que ces cas ne le concernent pas."

Il faut savoir que sur les huit personnes licenciées, cinq sont des femmes et des mères de famille. "Ils ont tous été suspendus depuis mars et sont passés les uns après les autres devant un board disciplinaire qui les a jugés coupables et ils ont été licenciés. En revanche, trois managers et deux inspecteurs ont récupéré leur poste. Mais je maintiens que sur les minutes of proceedings, l'on ne peut confirmer que ces employés sont coupables." Pour rappel, un habitué des casinos a remporté une forte somme et il n'a pas payé la taxe qui va de concert avec le gain. "Si d'ici deux jours après la conférence de presse, aucune mesure n'est prise pour nos collègues, une grève de la faim sera entamée."