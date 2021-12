Cameroun: Récompenses - Les Panafrican Awards débarquent

Le concept vise à honorer les personnalités œuvrant au rayonnement du continent.

Ils sont 83 nominés dans 23 catégories. Leur point commun, avoir été identifiés par le mouvement panafricain African Revival comme acteurs déterminants du rayonnement et de l'excellence de l'Afrique. D'entre leurs rangs, sortiront les lauréats de la toute première édition des Panafrican Awards, prévue le 11 décembre 2021 à Douala. Et afin de mieux faire comprendre le concept et le partager au plus grand nombre, le président d'African Revival, Paul Ella, a réuni la presse pour un échange le 25 novembre dernier dans la cité économique. Une rencontre à laquelle prenaient la présidente du jury de cette compétition, Suzanne Kala Lobè, et l'une des personnalités nominées, l'homme politique André Banda Kani.

A travers donc les Panafrican Awards, il s'agit, d'après Paul Ella, de " rendre hommage à tous ceux qui sortent de la pensée unique et plaident en faveur d'une Afrique digne, libre et grande qui retrouve ses lettres de noblesse. " Il est donc question de remettre l'Afrique et les intérêts des peuples africains au centre des préoccupations selon la logique d'African Revival, qui est la fédération des forces, des énergies et des volontés.

Pour Suzanne Kala Lobè, l'initiative essaie de récompenser l'excellence africaine dans tous les domaines. Parmi ceux-ci, on retrouve notamment les champs politique, économique, artistique, culturel, socioculturel, éducatif, de l'innovation et la recherche, des Tic, etc. " Notre rôle est d'essayer de rendre compte de la diversité des talents dont regorge le continent ", a expliqué Mme Kala Lobè.

De son côté, Banda Kani a reprécisé le terme panafricanisme, qu'on a tendance à enfermer dans la politique et la géopolitique. Pourtant, " il rassemble tous les aspects de la vie, c'est une manière de vivre qui a des racines africaines, mais qui peut embrasser tous les mondes ", a-t-il souligné. L'échange avec les médias était aussi l'occasion d'évoquer la forme des trophées qui seront remis le 11 décembre : un poing serré qui surmonte un livre où se trouve une Afrique renversée, avec des couleurs noir et or. Une forme et des nuances qui sont censées susciter des interrogations, évoquer les richesses du continent, la nécessité pour les afro-descendants de connaître leur vraie histoire, cette révolution intellectuelle tant souhaitée par l'illustre savant sénégalais Cheikh Anta Diop.