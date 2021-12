Congo-Brazzaville: Jeu de machines à sous Monster Wheels

Aimez-vous jouer machines à sous sur Internet? Chez Casino777, nous sommes enthousiastes à l'idée de fournir à nos clients les titres de machines à sous les plus récents et les plus excitants des développeurs de logiciels les plus réputés du marché.

L'incroyable machine à sous Monster Wheels de Microgaming est au centre de la célébration d'aujourd'hui. Monster Wheels est disponible dans le Casino en ligne bibliothèque et est un favori éternel parmi les clients nouveaux et existants.

Voici une revue complète de Monster Wheels pour vous fournir une compréhension globale de tout ce que le jeu a à offrir :

Comment jouer

Comme tous les autres jeux de machines à sous de la collection Casino777, Monster Wheels est un jeu de casino en ligne assez simple à comprendre et à jouer. Avec leur conception, Microgaming s'est assuré que la présentation et la mécanique du jeu sont assez accessibles - vous n'avez besoin d'aucune connaissance préalable des machines à sous terrestres ou vidéo pour vous lancer et commencer à construire votre bankroll immédiatement.

Pour commencer, la première chose que vous devez faire est de déterminer combien vous souhaitez miser sur chaque tour des rouleaux. Ce sera le montant de votre mise de départ. Avec 5 rouleaux de symboles à associer et un choix de plus de 120 ou plus de 280 lignes de paiement qui offrent plusieurs façons de gagner, il y a beaucoup de choses à jouer pour que vous soyez un parieur occasionnel ou un gros joueur régulièrement. Jouez gratuitement ou en argent réel.

Le jeu de machine à sous Monster Wheels de Microgaming vous permet de miser un minimum de 0,32 CHF et un maximum de 16 CHF pour chaque rotation des rouleaux. Avec un jackpot impressionnant à remporter et une pléthore de fonctionnalités qui peuvent fournir des augmentations inattendues à votre bankroll, vous pourriez facilement faire une petite fortune en jouant à ce jeu.

Après la sélection de la taille de votre mise, il est temps de commencer à faire tourner les rouleaux du jeu. Microgaming, comme tous les bons fournisseurs, vous permet d'être aussi créatif que vous le souhaitez lorsqu'il s'agit de faire tourner les rouleaux - le principal avantage étant que les joueurs peuvent contrôler leurs dépenses.

Sur la machine à sous Monster Wheels, il existe deux méthodes pour faire tourner les rouleaux :

Manuellement

Chaque fois que vous souhaitez placer un pari, cliquez ou appuyez simplement sur le bouton de rotation, et vous pouvez facilement suivre vos dépenses.

Essorage automatique

En utilisant cette fonction, vous pouvez rapidement et facilement faire tourner les rouleaux, ainsi que prérégler vos limites de pari - tout ce que vous avez à faire est de vous asseoir et de vous détendre pendant que le jeu s'occupe du gros travail pour vous. C'est tout ce qu'il y a d'explications. La partie la plus intéressante de notre critique viendra après que nous ayons expliqué comment jouer à Monster Wheels : découvrir quelles fonctionnalités intéressantes Microgaming a incluses dans ce titre.

Caractéristiques des roues Monster

Microgaming est bien connu pour produire des jeux riches en fonctionnalités, et Monster Wheels ne fait pas exception à cette norme. Nous apprécions de nombreux aspects de ce jeu, mais nos favoris sont les suivants :

Ses graphismes humoristiques et caricaturaux en font le jeu idéal si vous recherchez un divertissement léger, que ce soit autour d'Halloween ou à tout autre moment de l'année.

Des graphismes nets et nets, ainsi que des mécanismes de jeu intuitifs.

L'emblème Monster Wheels représente le symbole Wild dans ce jeu, et il remplace tous les autres symboles pour augmenter vos chances de former des combinaisons gagnantes.

Scatter - Gardez un œil sur le deuxième symbole bonus de ce jeu, la cartouche de gaz rouge, qui sert de Scatter - placez au moins trois d'entre eux sur les rouleaux pour recevoir une multitude de tours gratuits à jouer sur Monster Wheels.

Tours gratuits - Cette machine à sous en ligne propose une pléthore de multiplicateurs qui peuvent être utilisés pour activer des tours gratuits, vous permettant de prendre plus de chances de gagner la meilleure récompense sans avoir à dépenser votre argent.

La note RTP est de 96 % et la volatilité est moyenne.