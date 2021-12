Cameroun: VIH/SIDA - On ne baisse pas la garde

La journée mondiale de lutte célébrée ce 1er décembre est une invite au renforcement des mesures de précaution.

La lutte contre la pandémie à Covid-19 est la préoccupation sanitaire majeure depuis des mois sur l'ensemble du territoire national. Le ministère de la Santé publique et ses partenaires se mobilisent à fond dans le cadre de la riposte. Le sida, tout comme les autres épidémies, semblent ne plus faire écho. L'intense communication autour du coronavirus a ainsi pour corollaire, la faible fréquentation des centres hospitaliers. Une situation qui compromet le dépistage des patients atteints de VIH/sida, la prise en charge et aussi, le retrait des médicaments. Le Cameroun compte à ce jour, environ 496 506 personnes séropositives. Soit, 15 038 nouvelles infections par rapport à 2020, d'après les chiffres officiels. Le taux de prévalence est passé de 2,7% l'an dernier à 2,96%. Pour inverser la courbe de contaminations, notamment en ces veilles de fêtes de fin d'année, le Comité national de lutte contre le sida (CNLS) multiplie des actions de terrain. Dernière stratégie implémentée : le dépistage " démédicalisé ". " Nous avons certes permis à 90% de personnes séropositives de connaître leur statut sérologique, mais on tenait aussi à élargir nos offres de services. La recherche opérationnelle nous a permis d'implémenter l'auto-dépistage ", explique Dr Serge Billong, secrétaire permanent adjoint du CNLS.

Les travailleurs des pôles économiques des régions du Centre, du Littoral et du Sud peuvent désormais se faire tester eux-mêmes à la maison ou en famille. Tout comme le test de grossesse, le dépistage " démédicalisé " permet au patient d'obtenir son résultat en une fraction de seconde. Le CNLS, par l'entremise de l'Agence camerounaise pour le marketing social (ACMS), met ainsi le kits d'auto-test à la disposition des employeurs des grandes entreprises, travailleurs de sexe, consommateurs de drogues injectables, transgenres, jeunes de 18 ans et plus menant une vie " débridée " et récemment, des conjoints des femmes enceintes, porteuses de virus. " On s'est rendu compte que les époux des femmes enceintes porteuses de virus, n'accompagnent pas leurs conjointes en consultation prénatale. Du coup, on leur expédie le kit d'auto-test pour qu'ils aient au moins une idée de leur statut sérologique ", ajoute Dr Serge Billong.

En dehors de la promotion de l'auto-dépistage comme stratégie complémentaire visant à mettre à jour les statistiques sérologiques, le personnel de santé distribue des antirétroviraux pour patients stables au sein des communautés. Objectif : réduire de 60 % les nouvelles infections, de 70 % la mortalité liée au VIH, améliorer de 50 % la qualité de vie des personnes infectées et/ou affectées par le VIH et augmenter de 50 % la qualité de la gouvernance de la réponse nationale d'ici à 2023.