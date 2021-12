Cameroun: Filière avicole - Elections des organes dirigeants demain

interview

Il fait partie des secteurs qui ont fait parler d'eux ces derniers temps. Le secteur avicole. Autant il aura été touché par le Covid-19, autant il a été fragilisé par la grippe aviaire survenue dans certains pays étrangers fournisseurs d'un certain nombre d'intrants au Cameroun. Ses acteurs ont donc besoin de se réunir. Ce sera donc demain 2 décembre à Yaoundé pour une assemblée générale élective en vue de mettre en place des organes de l'interprofession.

Elle devait se tenir il y a trois ans au moins et en raison des crises et autres péripéties, elle n'a pas pu avoir lieu. Les délégués viendront donc des quatre principaux bassins de production du pays, soit le Grand nord (18 délégués), le Nord-Ouest et Ouest (28 délégués), le Grand Centre (28 délégués) et le bassin du Littoral-Sud-Ouest qui regroupent 26 délégués. Ces derniers qui ont eux-mêmes été élus le 28 octobre dernier par leurs pairs vont donc désigner le conseil d'administration et un comité d'éthique pour les cinq prochaines années.

Monsieur le président, l'interprofession organise une assemblée générale le 2 décembre prochain. Quels sont les enjeux de cette assemblée?

L'assemblée générale élective du 02 décembre sera très déterminante pour la relance des activités de l'interprofession. Elle consacrera la mise en place d'un conseil d'administration, d'un bureau exécutif et d'un comité d'éthique et de discipline. Ces organes conduiront les activités de l'organisation faîtière pendant les cinq prochaines années. Vous me donnez ici l'occasion de remercier le groupe thématique qui a été mis en place pour accompagner l'Ipavic dans l'organisation de ces élections, surtout après une période trouble de 3 ans. Nous aborderons surtout des questions liées à la stratégie de relance de la filière avicole qui connaît un ralentissement dû au contexte sanitaire. Le gouvernement à travers le comité de compétitivité et l'interprofession avicole a élaboré un plan de relance. Et après la mise en place des organes de l'Interprofession, nous allons donc nous réunir pour voir sur quels leviers activer pour entamer cette relance parce qu'il s'agit de plusieurs articulations donc on va voir ce Comité sur les premières actions à mener.

L'assemblée générale de l'Ipavic a lieu demain. Vous allez sans doute parler de l'état de santé de la filière en ce moment. D'ailleurs, quelle est-elle au Cameroun en ce moment?

La production est un peu en dessous de la demande, ce qui a entrainé une remontée des prix des produits aviaires sur le marché. Nous subissons tous les conséquences des crises sanitaires du Covid-19 et de la grippe aviaire en Occident. Malgré tout cela, les produits sont disponibles sur les marchés. Vous pouvez plutôt constater la disponibilité des poulets sur les marchés depuis quelques jours.

Le prix du poulet sur le marché actuellement reste quand même très élevé. Qu'est ce qui justifie cela?

Le poulet revient et le marché sera ainsi disponible durant le mois de décembre et même après. Ne pouvant plus importer des reproducteurs des pays touchés par la grippe aviaire en fin d'année 2020 et au début de cette année, nous avons trouvé des solutions par certains pays hors Europe depuis bientôt sept mois. Il y a environ un mois, on a commencé à mettre les poussins sur le marché, donc d'ici peu les prix vont commencer à baisser. C'est d'ailleurs ce qui explique le retour des poulets sur le marché. Les poulets seront bel et bien disponibles pendant les fêtes de fin d'année.