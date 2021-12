Ile Maurice: Rentrée scolaire │ Grade 7 - les inscriptions commencent aujourd'hui

Avec une rentrée prévue en juin 2022, l'exercice d'admission en Grade 7 démarre ce 1er décembre. Les parents des élèves de Grade 6 doivent se rendre aujourd'hui dans les établissements primaires fréquentés par leurs enfants pour les inscriptions. Quelles en sont les modalités ?

Dès ce 1er décembre 2021, les parents d'élèves de Grade 6 et ceux de l'Extended Stream de Grade 7 doivent se rendre dans leurs écoles primaires respectives. En effet, tous ces candidats en lice pour les examens du Primary School Achievement Certificate (PSAC) sont concernés par l'exercice d'admission en Grade 7. Selon le ministère de l'Éducation, celui-ci aura lieu entre 9 et 15 heures. Leur seront remis une brochure informative sur les procédures d'admission, un guide explicatif sur l'inscription des enfants dans un collège, l'original et une copie de la fiche d'inscription.

"Dès aujourd'hui, les parents doivent présenter leur carte d'identité et de vaccination pour les procédures. S'ils ne disposent pas de carte de vaccination, ils doivent rédiger une lettre autorisant un proche vacciné à faire les formalités. Un seul parent par enfant doit venir à l'école", explique Annand Seewoosungkur, président de l'Association des maîtres d'écoles. Sur le formulaire en question, les parents doivent numéroter les collèges en ordre de priorité.

Par exemple, pour la Zone 1, il y a un choix de 31 établissements secondaires pour l'admission en Grade 7. Pour les autres zones éducatives, les chiffres varient d'une quinzaine et plus de collèges. Si un parent coche juste 10 sur 31 cases pour les choix, il doit inscrire "No further choice" sur le document, poursuit notre interlocuteur.

Au niveau sanitaire, des dispositions ont été prises, dont le marquage pour assurer la distanciation sociale entre autres gestes barrières. Annand Seewoosungkur rappelle également qu'une demande avait été faite aux autorités pour que le formulaire soit rempli en ligne plutôt que de demander aux parents d'aller le récupérer dans les écoles mais en vain. Les parents auront jusqu'au 14 janvier 2022 pour remplir et retourner l'original du formulaire d'inscription au directeur d'école.