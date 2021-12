Cameroun: L'éclairage du Dr Manaouda Malachie, ministre de la Santé publique - " La lutte contre le SIDA est toujours d'actualité "

interview

Monsieur le ministre, en ce 1er décembre, Journée mondiale de lutte contre le sida, le combat contre cette maladie est-il toujours d'actualité en cette période de pandémie du Covid-19 ?

Le Covid-19 n'est pas venu occulter certaines pathologies comme le sida, la tuberculose, le paludisme et autres. Nous sommes sur tous ces fronts. Nous avons eu beaucoup d'amélioration de nos indicateurs. Nous sommes partis de 5,6% à 2,7% de taux de prévalence. En ce qui concerne la mise sous antirétroviraux, de 67000 personnes, nous sommes aujourd'hui à 360 000 sous traitement. Nous avons certes fait beaucoup d'efforts, mais nous n'avons pas encore éradiqué le sida au Cameroun. Le Covid-19 a pris un peu d'espace, parce qu'il s'agit de la pandémie de l'heure et qu'il fallait parer au plus vite en nous déployant sur ce front. Mais nous n'avons pas abandonné les autres maladies comme le VIH /sida.

Qu'est-ce qui est donc concrètement fait pour éviter la progression de cette maladie ?

Nous avons un programme de lutte contre le VIH/sida qui est à pied d'œuvre. Aujourd'hui, notre préoccupation majeure reste la jeune fille qui est six à 10 fois plus contaminée que le jeune garçon. L'abandon des études ouvrant la porte aux comportements sexuels irresponsables, nous voulons les maintenir le plus longtemps possible à l'école. Ce qui pourrait réduire leur taux de contamination. Ce qu'il faut savoir c'est que la lutte contre le sida continue. Nous avons par ailleurs acquis des autotests qui pourraient permettre à chacun dans l'intimité de sa chambre, de connaître son statut sérologique, afin d'être rapidement mis sous traitement. Nous ne sommes plus à l'époque où l'on pensait que le sida conduisait directement à la mort. Les personnes infectées vivent aussi longtemps que celles qui ne le sont pas. Il faudrait seulement qu'on soit discipliné et qu'on prenne régulièrement ses médicaments.

La disponibilité des antirétroviraux est-elle assurée ?

Cette disponibilité a toujours été un challenge pendant tous ces moments où nous avions eu beaucoup de difficultés avec les frontières fermées. Car les ARV nous viennent de l'extérieur. Je voudrais dire avec beaucoup de bonheur que nous n'avons pas connu de ruptures de stocks. Ceci parce que nous avons passé des commandes à l'avance. Jusqu'aujourd'hui malgré la fermeture des frontières et toutes les autres difficultés, nous n'avons pas eu de rupture. C'est un challenge relevé.

Quelles sont les avancées de la recherche au Cameroun ?

Les recherches se poursuivent partout. Mais au Cameroun, nous avons beaucoup plus travaillé sur les résistances qui se sont développées. Quelques pistes sont envisagées et participent à l'amélioration de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH/sida. Je pense que cet aspect de la lutte contre le sida se poursuit sous la supervision du président de la République qui y attache un grand intérêt.

Les personnes vivant avec le VIH doivent-elles se protéger plus que les autres du Covid-19 ?

Le VIH fait partie des comorbidités dont nous parlons. Tout ce qui participe à affaiblir le système humanitaire est un facteur d'aggravation de la maladie. Les personnes vivant avec le VIH doivent davantage faire attention en portant leurs masques régulièrement, en veillant au respect scrupuleux des mesures barrières. Ces personnes sont celles qui doivent rapidement se faire vacciner et s'assurer qu'elles ont un schéma vaccinal complet. C'est pour cela que nous appelons dans le cadre de différentes campagnes de vaccination, les personnes vivant avec le sida à se faire vacciner.