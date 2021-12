Cameroun: RDPC-Mvila - Minette Libom li Likeng prend le pouls

Le chef de la délégation permanente du Comité central par intérim a rencontré le 25 novembre dernier les responsables locaux du parti.

La permanence du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC) de Nko'ovos, à Ebolowa, a servi de cadre à une rencontre jeudi dernier. Minette Libom li Likeng, chef de la délégation permanente départementale du Comité central, à la suite de sa désignation comme responsable intérimaire, est venue, dans une démarche en toute responsabilité, pour une réunion de prise de contact avec les militants et responsables politiques locaux. La démarche pour cette prise de contact, qualifiée de " militante et citoyenne ", a permis au nouveau chef politique départemental l'écoute de la base. Objectif : comprendre et prendre le pouls avec toutes les forces vives du RDPC dans la Mvila. La finalité est de garder ardente la flamme du parti allumée dans cette circonscription politique.

L'ordre du jour a porté sur un état des lieux de la vie politique dans le département de la Mvila, pour ce qui concerne principalement le RDPC. A cet effet, au moins huit prises de parole ont suivi. Les mandataires désignés du Comité central ont déroulé les bilans des dernières opérations de renouvellement des organes de base et la célébration de l'An 39 du Renouveau national dans les huit sections RDPC que compte la Mvila.

Minette Libom Li Likeng est venue avec un message pour que les responsables nouvellement élus engagent leur mandat avec enthousiasme et dévouement. Que chacun veuille mettre tout en œuvre pour que le RDPC règne dans la Mvila. C'est dans une synergie d'action que le travail sera fait, dans une démarche de dialogue participatif, en mettant un accent sur la formation, parce qu'il est question d'avoir des militants authentiques et crédibles. Ceux-ci auront besoin d'être formés, pour être imprégnés de la vision du président national et connaître les orientations qui sont élaborées par le secrétaire général du Comité central.