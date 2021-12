Cameroun: Pr. Justine Diffo Tchunkam, promotrice de la Mutuelle d'inclusion sociale et de solidarité - " Nous misons sur l'inclusion numérique "

interview

Le premier portail USSD dédié au e-commerce de proximité est en passe d'être lancé. Quel est son objectif ?

La Zone de libre-échange continentale africaine est devenue une réalité depuis janvier 2021 et puisqu'il en est ainsi, notre travail, en tant qu'universitaire et personne ressource du comité national de la Zlecaf, est de contribuer à la sensibilisation et à la vulgarisation de cette zone à travers un dispositif d'appui à la compétitivité de l'économie camerounaise. Le ministère du Commerce a mis en place cette stratégie nationale de promotion du Made in Cameroon avec une vitrine qui se trouve au carrefour Meec à Yaoundé. Mais cette vitrine, elle est au Cameroun et la plateforme " Doing business in Africa " est une plateforme digitale qui va permettre de l'avoir dans tous les pays du monde. Nous avons développé une infrastructure de e-commerce axée sur les promoteurs qui sont dans la zone rurale pour l'instant. Nous avons commencé par là parce que notre stratégie repose sur l'inclusion numérique. Comment la maman qui n'a pas accès à Internet et qui vend son manioc peut le faire sans bouger. Le code #237*030# que nous avons développé, va résoudre ce problème. Nous nous organisons pour le transport et une fois que c'est payé, elle est notifiée sur son téléphone. Nous misons sur l'inclusion numérique pour développer justement l'inclusion financière.

Comment adhère-t-on à cette plateforme ?

Notre concept est original en ceci qu'on n'a pas besoin de carte bancaire pour faire ces opérations en ligne et nous sommes organisés en mutuelle. Une mutuelle d'inclusion sociale et de solidarité grâce à laquelle, en payant juste 10.000 F pour la maintenance du site Internet par an, tous ces producteurs ont accès à notre plateforme. Et cette infrastructure va leur permettre d'être vus dans le monde entier et d'être capables de vendre partout à travers le code USSD 237. Nous sommes l'une des premières organisations privées à exploiter ce code qui a été libéralisé il y a à peine deux semaines par le ministre des Postes et Télécommunications.

Quels sont les types de produits qui seront exposés sur cette plateforme ?

Nous avons identifié pour l'instant cinq secteurs d'activités, tirés du diagnostic que nous avons développé. L'agroalimentaire, le cosmétique, le textile, les technologies et l'artisanat. Nous organisons cette mini-foire pour voir leur engouement et ils sont bien là. Nous avons la conviction que ce travail d'accompagnement que nous faisons avec l'appui institutionnel du ministère du Commerce est quelque chose de louable qui va appuyer la stratégie nationale d'industrialisation du Cameroun par l'import-substitution.