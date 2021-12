Cameroun: Economie sociale - Une alternative de poids

Constitué de plusieurs unités (entreprises) de production, le secteur peine encore à capter le vaste marché de consommateurs au Cameroun et en Afrique centrale.

La célébration de la cinquième édition des Journées nationales de l'économie sociale du 26 au 28 octobre dernier à Yaoundé, a mis en lumière l'immense travail qu'il y a à faire pour permettre à ce secteur de jouer pleinement son rôle dans le développement économique du Cameroun. Des échanges avec les artisans et autres acteurs, il ressort la difficile appropriation du concept même de l'économie sociale. De même que la difficulté pour les acteurs du secteur à capter les opportunités qui existent pourtant.

Pour les spécialistes, l'économie sociale désigne les entreprises et organisations, notamment les coopératives, associations, mutuelles spécialisées dans la production des biens et services, tout en poursuivant des objectifs à la fois économiques et sociaux. Pour pouvoir être considérées comme organisations ou entreprises de l'économie sociale, ces entités doivent satisfaire aux conditions telles que la primauté du caractère social du projet, la transparence, etc. Aussi, ajoutent les experts, ces organisations et entreprises contribuent par leurs activités, à la création des richesses et des emplois, à la croissance économique et à la réduction de la pauvreté. En attendant la mise sur pied du fichier de l'économie sociale, les derniers chiffres de l'Institut national de la statistique publiés en 2012 annonçaient environ 81000 Groupements d'initiative commune, 3500 coopératives, 850 ONG.

Cependant, dans la dynamique de la transformation de l'économie camerounaise, l'apport des unités de l'économie sociale (UES) n'est pas encore au niveau espéré. Pourtant, les opportunités pouvant permettre à ce secteur de fonctionner à plein régime et contribuer à la croissance économique existent. Il y a notamment le vaste marché national de consommateurs (environ 20 millions) qui constitue un élément sur lequel les UES pourraient s'appuyer pour écouler leurs produits, et le marché sous-régional. De l'avis des experts, les UES peuvent également faire du chiffre en Afrique centrale, à condition de respecter les normes en matière de qualité. Au-delà du marché de la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale, l'entrée en vigueur de la Zone de libre-échange continentale africaine offre désormais la possibilité de conquérir 1,2 milliard de consommateurs dans 54 pays africains. C'est dire combien le secteur de l'économie sociale peut tirer les marrons du feu. Les autorités camerounaises ne cessent d'ailleurs de rappeler l'espoir qui est placé en ce secteur. Dans la Stratégie nationale de développement 2020-2030 par exemple, il est prévu de porter la part du secteur tertiaire à 10%. Et cela repose majoritairement, sinon principalement sur l'économie sociale.