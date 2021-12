Cameroun: Forum des " bayam-sellam " - La 8é édition annoncée

La 8e édition du Forum national d'échanges entre les " bayam-sellam " et les autres acteurs du secteur informel (Febasi) et sa grande foire du Cameroun se tiendra à Yaoundé du 13 au 23 décembre prochain. L'annonce a été faite hier au cours d'une conférence de presse organisée par l'Association des " bayam-sellam " du Cameroun (Asby). Evènement au cours duquel la présidente de l'Association, Marie Mballa Biloa a présenté les contours et les articulations de cette grande vitrine du Made in Cameroon.

L'édition qui marque les 18 ans d'existence de l'Asby, intervient dans un contexte marqué par le Covid-2019 et l'augmentation du fret maritime qui engendrent une rareté et une cherté des denrées alimentaires. Il est justement placé sous le thème : " Covid-19 et impacts sur l'économie sociale et solidaire : stratégie de résilience des acteurs ". Ces nourricières veulent profiter de l'occasion pour aider les ménages à se ravitailler en quantité et à moindre coût durant la période des fêtes de fin d'année.

A travers son réseau d'interprofession de près de trois millions de membres comprenant des revendeuses, des agriculteurs, des éleveurs et autres artisans l'Asby veut lutter contre l'inflation observée sur le marché. D'où le concept " de la houe à l'assiette ". Il sera question pendant la foire qui meublera le forum de promouvoir la production locale, mettre des produits alimentaires et artisanaux en vente, favoriser les échanges entre agriculteurs et poursuivre le dialogue entre Bayam-selam et acteurs du secteur informel pour parvenir à une mutualisation des énergies afin de contribuer à l'amélioration des condition de vie.

D'après Marie Mbala Biloa, 400 exposants et plus de 3000 visiteurs sont attendus sur le site du Forum sis à Asbymarket, précisément à la zone Magzi du quartier Nsam à Yaoundé.