Cameroun: Accompagnement de l'entrepreneuriat africain - près de 14,5 milliards pour 5000 PME

213 Camerounais font partie de la cuvée de 2021 Fondation Tony Elumelu.

Pour son programme d'entrepreneuriat 2021, la Fondation Tony Elumelu (TEF) finance à hauteur de 14,5 milliards de F 5000 Pme des 54 pays d'Afrique. Chacun des 4949 entrepreneurs sélectionnés a reçu un montant de 5 000 dollars américains soit, environ 2,9 millions. 2400 femmes entrepreneurs, soit 68% sont bénéficiaires de cette manne, puisque c'est un financement non remboursable. Le Cameroun est sur la liste des bénéficiaires, avec 213 entrepreneurs sélectionnés dont 162 hommes et 51 femmes. Les bénéficiaires de 2021 ont été choisis parmi 400 000 candidatures composées à la fois de nouvelles start-ups et de petites entreprises existantes.

Pour ce qui est des critères de sélection, la TEF (principale organisation philanthropique qui autonomise les entrepreneurs africains) a examiné le profil des candidats en mettant un accent particulier sur leur innovation, performances et potentiel de croissance pour créer des emplois et pouvoir éradiquer la pauvreté sur le continent. A l'issue de cette sélection, Toni Elumelu, fondateur de TEF a recommandé aux jeunes de, " travailler dur, d'être discipliné, de rester concentré et résilient malgré les difficultés rencontrées ". A cet effet, il faut que les dirigeants africains continuent à créer un environnement propice pour permettre aux jeunes de réussir. Il faut dire que les entrepreneurs Tony Elumelu 2021 ont suivi une formation, un mentorat et un coaching de classe mondiale et auront un accès à vie au réseau des anciens de la Fondation.

La directrice générale de la TEF a indiqué qu'à ce jour, ils ont formé dix fois plus de jeunes entrepreneurs africains qu'ils en ont formé de 2015 à 2019 combinés. Depuis sa création, la Fondation a financé un total de 15 847 entrepreneurs qui ont en plus créé plus de 400 000 emplois directs et indirects. Elle a aussi fourni un soutien au renforcement des capacités, des conseils des liens commerciaux à plus de 1,5 million d'Africains.